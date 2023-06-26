В РФ предложили новую эффективную меру для пропаганды многодетной семьи

Фото: istockphoto.com/Oleksandr Sytnyk
Такая мера, по его мнению, способствует формированию позитивного отношения к многодетным семьям.
«Прошу рассмотреть возможность разработки линеек детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность. Это могли бы быть наборы кукол с мамой, папой и тремя-четырьмя детьми разных возрастов», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Ранее «Радио 1» сообщило о том, что председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой создать детские игрушки и товары, отражающие историю специальной военной операции на Украине. По его мнению, рынок детских игрушек в связи с этим «мог бы дополниться наборами солдатиков, сборными моделями и конструкторами военной техники, настольными играми, посвященными ходу СВО».