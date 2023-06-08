В РФ предложили обязать размещать флаг на транспортных номерных знаках

Фото: фотобанк Московской области
С предложением выступил заслуженный юрист России Соловьёв
Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв выступил с инициативой сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов для обеспечения высокого патриотического духа населения.
Он отметил, что это приобретает особую важность и актуальность в условиях нынешней конфронтации нашей страны с антироссийскими силами.
Ранее Иван Соловьёв прокомментировал идею освободить от транспортного налога за первый год владения граждан, ставших собственниками автомобилей в результате наследования, и объяснил, что инициатива должна иметь чёткое обоснование. Специалист добавил, что по закону гражданин в силу каких-либо личных обстоятельств имеет право отказаться от наследства полностью.
Он отметил, что это приобретает особую важность и актуальность в условиях нынешней конфронтации нашей страны с антироссийскими силами.
«Предлагаю внести изменения в ГОСТ и иные нормативные акты, которые исключали бы возможность выдачи номерных знаков всех типов без государственного флага Российской Федерации и запрещали бы использование номерных знаков без этого государственного символа», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
Ранее Иван Соловьёв прокомментировал идею освободить от транспортного налога за первый год владения граждан, ставших собственниками автомобилей в результате наследования, и объяснил, что инициатива должна иметь чёткое обоснование. Специалист добавил, что по закону гражданин в силу каких-либо личных обстоятельств имеет право отказаться от наследства полностью.
Мелисса Тимофеева