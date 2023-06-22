В РФ предложили переводить работников на удалёнку во время жары

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Парламентарий напомнил, что во время пандемии удалённый режим работы показал свою эффективность.
«Прошу рассмотреть возможность разработки рекомендаций для российских работодателей в части наделения возможностью перевода коллектива или части коллектива на дистанционную работу во время жаркой и засушливой погоды, способной спровоцировать ухудшение самочувствия или обострение заболеваний», — приводит RT обращение депутата на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.
Ранее Виталий Милонов предложил обязать блогеров получать аккредитацию для ведения лекционной деятельности, поскольку сейчас многие россияне, которые хотят получить новые знания и навыки, зачастую попадают на лекции и мастер-классы к сомнительным «преподавателям». Такая мера, по мнению парламентария, способствует сокращению рисков попасть на курс к непрофессионалам.