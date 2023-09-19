В РФ прекратили поставлять важное немецкое лекарство. 

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Несмотря на это, в российском офисе Boehringer Ingelheim уверяют, что компания все еще поставляет лекарства в РФ. В свою очередь, Росздравнадзор уточнил, что подобные изменения не окажут влияния на доступность препаратов, в которых содержится телмисартан.
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