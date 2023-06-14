В РФ призвали создавать летние спортивно-патриотические лагеря при школах

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Он отметил, что такие меры необходимы, поскольку воспитание ценностных ориентиров у молодёжи является одной из ключевых задач государства.
«Прошу поручить рассмотреть вопрос о возможности создания на базе учебных заведений общего образования РФ летних спортивно-патриотических лагерей дневного пребывания с проведением спортивных и просветительских мероприятий, а также с возможностью обеспечения детей бесплатным питанием за счёт средств муниципальных образований», — приводит RT текст обращения парламентария на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.
Ранее Иван Сухарев предлагал сделать бесплатным обучение по программам бакалавриата и специалитета для супругов участников специальной военной операции на Украине в возрасте до 35 лет включительно. Парламентарий пояснял, что из-за отсутствия супругов, выполняющих служебный долг по обеспечению национальной безопасности России, могут испытывать разного рода сложности.