В РФ призвали ввести мастер-классы по безопасному сбору грибов

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Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил ввести в России мастер-классы по безопасному сбору грибов.
Он отметил, что особенно актуальны такие мероприятия для тех регионов, где очень популярен сбор грибов.
По словам Корниец, собирание грибов является одним из излюбленных занятий россиян, однако ежегодно поступает много сообщений об отравлениях наших сограждан, нередко с летальным исходом.
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По словам Корниец, собирание грибов является одним из излюбленных занятий россиян, однако ежегодно поступает много сообщений об отравлениях наших сограждан, нередко с летальным исходом.
«Поэтому прошу рассмотреть возможность учреждения в «грибных» регионах нашей страны открытых мастер-классов и тренингов по безопасному сбору грибов для граждан в преддверии и в течение грибного сезона», — приводит RT текст обращения Корниеца на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
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Мелисса Тимофеева