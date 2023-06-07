В РФ процент граждан с доходами ниже черты бедности снизился до 13,5

Фото: Фотобанк Московской области
Росстат сообщил о снижении доли россиян с доходами ниже черты бедности до 13,5% за год
Число россиян с доходами ниже границы бедности в первом квартале 2023 года снизилось до 19,6 млн. человек или до 13,5% от общего населения страны. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Росстат.
В публикации говориться, что этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года сократился на 0,8%. По данным Росстата, число граждан РФ, чей доход был ниже черты бедности, с января по март составляло 20,9 млн. человек
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев озвучил условие выдачи мигрантам пособий в России. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
В публикации говориться, что этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года сократился на 0,8%. По данным Росстата, число граждан РФ, чей доход был ниже черты бедности, с января по март составляло 20,9 млн. человек
«На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат, пенсий и иных доходов», — цитирует издание слова представителя ведомства.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев озвучил условие выдачи мигрантам пособий в России. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
Диана Аванесян