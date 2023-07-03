В РФ пройдет Всероссийский конкурс историй успеха «Моя новая вершина»

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Федеральное агентство по делам молодежи, чтобы оказать всестороннюю поддержку грантополучателям Росмолодежь.Гранты, проводит Всероссийский конкурс историй успеха «Моя новая вершина».
Также уточняется, что те, кто смогут одержать победу, получат ценные призы. В их число войдут поддержка от партнеров Росмолодежь.Гранты, внеконкурсное участие во втором Всероссийском форуме «Пик Возможностей», дополнительные баллы в конкурсе «Я – Амбассадор Росмолодежь.Гранты» и освещение постреализации проекта на информационных ресурсах Росмолодежи и Росмолодежь.Гранты.
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