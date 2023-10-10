В РФ разрешат тратить материнский капитал на новую цель

Фото: istockphoto/fizkes
В Госдуме одобрили закон об использовании маткапитала на реконструкцию таунхаусов.
Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании маткапитала для реконструкции малоэтажных домов, по типу таунхаусов, лейнхаусов, дуплексов и подобных объектов капитального строительства с отдельным входом, пишет ТАСС.
Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. Семья должна будет предоставить копии разрешения на строительство. Остальную часть социальной выплаты на эти цели можно будет направить не раньше чем через полгода.
Читайте также:
Депутат Лантратова предлагает разрешить тратить маткапитал на лечение детей
Депутат Лантратова предложила ввести дополнительные выходные для многодетных
В России планируют ужесточить требования по расселению из аварийного жилья
Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. Семья должна будет предоставить копии разрешения на строительство. Остальную часть социальной выплаты на эти цели можно будет направить не раньше чем через полгода.
«Эта программа — большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей», —сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Законопроект внесли в Госдуму в июне 2023 года.
Читайте также:
Депутат Лантратова предлагает разрешить тратить маткапитал на лечение детей
Депутат Лантратова предложила ввести дополнительные выходные для многодетных
В России планируют ужесточить требования по расселению из аварийного жилья
Мария Фирсова