В РФ разрешили клинические исследования обновленной вакцины «Спутник V»

Фото: iStock/SeventyFour
Минздрав РФ разрешил клинические исследования вакцины «Спутник V» с измененным составом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на реестр разрешенных клинических исследований.
Предварительно, они завершатся в декабре 2024 года. В исследовании будут участвовать более ста добровольцев.
Читайте также:
В Великобритании обнаружили 34 случая заболевания новым штаммом COVID-19
В Госдуме рассказали, как коронавирус повлиял на выборы в Московской области
Гипертоников предупредили об опасности одновременного заражения ковидом и гриппом
Диана Аванесян