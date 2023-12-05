В РФ с 1 по 15 декабря пройдет II Всероссийский цифровой диктант

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С 1 по 15 декабря в России будет проведен II Всероссийский цифровой диктант. Организаторами мероприятия выступают Министерство цифрового развития и связи Алтайского края, а также Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай при поддержке Министерства цифрового развития, связи, и массовых коммуникаций РФ.
Мероприятие будет проведено в период с 1 по 15 декабря 2023 года на официальном ресурсе Правительства Алтайского края. Его адрес: https://poll.alregn.ru/. Перед тем, как пройти Цифровой диктант, его участникам следует авторизоваться через ЕСИА. Авторизация необходима для последующего формирования отчетной статистики по итогам проведения Цифрового диктанта и изготовления именного сертификата. При этом будут зафиксированы данные для указания пола, возраста, региона проживания, а также фамилия, имя и отчество участника. Обработка предоставленных данных участников Цифрового диктанта будет проводиться в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
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Александр Бойцов