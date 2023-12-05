В РФ с 1 по 15 декабря пройдет II Всероссийский цифровой диктант

С 1 по 15 декабря в России будет проведен II Всероссийский цифровой диктант. Организаторами мероприятия выступают Министерство цифрового развития и связи Алтайского края, а также Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай при поддержке Министерства цифрового развития, связи, и массовых коммуникаций РФ.