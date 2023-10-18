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В РФ вегетарианство для детей хотят запретить на законодательном уровне

Омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призывает запретить детское вегетарианство
18 октября 2023, 11:56
Фото: istockphoto/Everste

Фото: istockphoto/Everste

В стране на законодательном уровне необходимо запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних.
Такое мнение высказала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Такое предложение она направила председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву, пишет RT. У вегетарианцев возможен дефицит витаминов В12 и D, которые необходимы для формирования нормального опорно-двигательного аппарата, говорит Волынец. В группе риска находятся дети раннего возраста и новорожденные.

По словам детского омбудсмена, у детей, которые придерживаются вегетарианства, есть дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода. Это грозит анемией, неврастенией и отставанием в развитии. Также, по данным Волынец, у детей возникает нарушение моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы.

«Однако вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних, в особенности детей первых лет жизни, законодательно не урегулирован», — сообщает Ирина Волынец.
В данный момент родителям не грозит никакого наказания за принуждение детей к сыроедению и вегетарианству. Волынец призывает запретить альтернативные формы питания в отношении детей на уровне закона.

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#дети
#семья
#еда
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Россияне поддержали создание зоополиции
18 октября 2023, 13:19

Фото: istockphoto.com/blinow61

Опрос сервиса SuperJob показал, что 75% россиян поддерживают создание специальной зоополиции, задачей которой будет защита домашних и бездомных животных.
«74% россиян поддержали идею создания зоополиции. 39% полностью уверены в ее необходимости, 35% – скорее уверены. Против подобного предложения выступили 26% опрошенных: 15% скорее против, 11% – однозначно против. По их мнению, существующего законодательства вполне достаточно», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы сервиса.

Согласно опросу, чаще всего поддерживают инициативу молодые люди до 34 лет. Если рассматривать респондентов по половому признаку, то за создание зоополиции выступает больше женщин, чем мужчин.
Исследование проходило 16-17 октября, в нём поучаствовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее в Великобритании рыбаки выловили карпа весом 114 кг. Как пишут «Дни.ру», тем самым британцы установили мировой рекорд.

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#рыбаки
#животные
#полиция
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Володин раскритиковал идею разрешить бывшим осуждённым работать учителями
Володин назвал ошибочной идею разрешить бывшим осуждённым работать с детьми
18 октября 2023, 12:32

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал идею разрешить бывшим осуждённым работать учителями ошибкой. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Об ошибке, которую нельзя допустить… Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами… По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям», — написал Володин.
По словам председателя ГД, депутаты обсудили данную инициативу с членами Совета Государственной думы в приоритетном порядке. Все участники обсуждения пришли к выводу, что эта инициатива может привести к опасным последствиям. Он также заверил, что родители детей думают также, ведь доверить своего ребенка можно только людям с идеально репутацией. 

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#вячеслав володин
#родители
#депутаты
#законопроект
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В Москве подруги из мести лишили девушку волос
18 октября 2023, 12:23

Фото: istockphoto/Andrii Lysenko

Подруги из мести лишили жительницу Москвы волос во время окрашивания.
«Лента.ру» пишет, что пострадавшая учится в одном из московских  колледжей на направлении «гостиничный бизнес». Данное учебное заведение подготавливает разных специалистов, среди них актеры, визажисты и парикмахеры. К приятельницам-парикмахерам студентка и обратилась за бьюти-процедурой. Спустя 2 минуты после нанесения средств студентка почувствовала жжение кожи головы.
 
«Я подхожу к зеркалу, а у меня от головы из-под фольги идет сильный дым. Я начинаю паниковать. Они же ответили: «Ну, хочешь — снимай». Но так неубедительно, будто так и должно быть. Я начала смывать, но все никак не понимала в чем дело», — говорит девушка.
Утром девушка проснулась с ощущением залипшей субстанции на голове и попросила свою подругу посмотреть на волосы. На голове был ожог с лопнувшим волдырем размером с ладонь. Началась аллергическая реакция: распухло лицо, появились высыпания. Девушка частично лишилась локонов.
 
Знакомый девушки признался, что приятельницы намеренно навредили ей. В качестве доказательства показал скриншоты переписок, где девушки обсуждали план мести.
 
«Девочки подмешали мне в осветлитель средство для мытья раковин и всю бытовую химию, которую нашли у себя в шкафах. После увиденного у меня была истерика, так как они даже не извинились за сделанное. Из-за них от меня отвернулись многие друзья. При этом они говорили мне, что я сама виновата, писали: «У нас хотя бы остались друзья и волосы»,-рассказывает девушка.
 Подробности конфликта с однокурсницами неизвестны.
 
«Я скинула одной из девушек скриншоты и спросила: «Ты хочешь, чтобы я в суд обратилась?». На это она написала: «Давай я тебе 20 тысяч дам и расход», —вспоминает девушка. По её словам, она не может обратиться в суд, потому что вовремя не обратилась к врачам.
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#москва
#чп
#женщины
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В Кашире подвели итоги конкурса по отбору стажировочной площадки среди школ
18 октября 2023, 11:13

Фото: iStock/Zhang Shu

В Кашире подвели итоги конкурса по отбору общеобразовательных организаций на присвоение статуса региональных стажировочных и инновационных площадок, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Конкурс, целью которого стало определение самых инновационных практик в деятельности общеобразовательных учреждений, стартовал в июне 2023 года.

Победителем в направлении «Опорная школа по реализации ФООП» стала каширская школа №4, а лучше в сфере «Эффективных практик преподавания предметов учебного плана, включенных в систему внешних оценочных процедур» стала Богатищевская школа. 

Победившие школы поделятся своим опытом с коллегами и проведут ряд мероприятий в нынешнем учебном году.

Представители администрации городского округа выразили свои поздравления победителям.

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#конкурс
#школы
#кашира
#подмосковье
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С 9 по 16 октября операторы «112» в Кашире отработали 2507 вызовов
18 октября 2023, 10:55

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

С 9 по 16 октября операторы системы-112 в Кашире отработали 2507 вызовов, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Отмечается, что из 2507 звонков, 855 поступило через Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), а остальные 1682 – через единый номер 112.

«Скорая медицинская помощь – 427, полиция – 106, в том числе пожарная служба – 17, газовая служба – 38, остальные не экстренные вызовы – 1919 (в том числе справочные, ложные, хулиганские и другие)», – прокомментировали ситуацию представители администрации. 

Отмечается, что звонить на номер «112» следует только в том случае, если вы действительно нуждаетесь в экстренной помощи.

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#полиция
#112
#кашира
#подмосковье
#скорая
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В Подмосковье участников СВО защитят от списания долгов со счетов
18 октября 2023, 10:52

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель Главного управления ФССП России по региону Андрей Тагаев подписали соглашение и обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Особое внимание уделили взаимодействию по социально значимым темам, таким как поддержка участников спецоперации и сохранение прожиточного минимума.
«Ко мне обращаются жители, столкнувшиеся с проблемой списания с их банковских счетов денег по постановлениям судебных приставов-исполнителей. Если сумма задолженности превышает сумму, находящуюся на счёте, то с него будут списаны все средства. У многих жителей не остаётся средств на жизнь», – отметила Фаевская
По закону об исполнительном производстве граждане могут обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении зарплаты или иного дохода ежемесячно в размере прожиточного минимума при обращении взыскания на его доходы. 
   
Если гражданин, столкнувшийся с такой проблемой, находится в зоне СВО, его родственник может обратиться в подразделение судебных приставов с соответствующим заявлением и справкой из военкомата, подтверждающей, что гражданин участвует в спецоперации.
 
Главное управление уже проводит работу по правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. 
«Всего приостановлено 5 468 исполнительных производств по должникам, которые являются мобилизованными и выполняют боевые задачи в зоне СВО, более чем на 1 млдр рублей», – отметил Тагаев.
По его словам, с начала года право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума реализовано в рамках 12,5 тыс поступивших заявлений. 

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#ирина фаевская
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#сво
#спецоперация
#права
#московская область
#подмосковье
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Народный художник России Евгений Максимов провёл мастер-класс в музее Каширы
18 октября 2023, 10:41

Фото: iStock/nata_zhekova

Народный художник России Евгений Максимов провёл мастер-класс в краеведческом музее Каширы, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Максимов также является Почётным гражданином Каширы. 

В мастер-классе приняли участие юные художники, учащиеся изо-студий, преподаватели рисования, а также все желающие. 

«Евгений Николаевич рассказал о своём детстве в Кашире, о первых учителях и наставниках, повлиявших на его творческое становление и развитие», - прокомментировали ситуацию представители администрации городского округа. 

Отмечается, что Максимов рассказал участникам мастер-класса секреты своего мастерства и ответил на все вопросы.

27 сентября в музее открылась выставка учителя и наставника Максимова Анатолия Борисова. После мастер класса Народный художник РФ ознакомился с работами Борисова, которые выставили к 90-летию художника.

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#музей
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Стало известно, какие имена дают детям москвичи
У московских родителей приобрели популярность имена Тимофей и Варвара
18 октября 2023, 10:34

Фото: istock/Diego Cerro Jimenez

У московских родителей стали популярны имена Тимофей и Варвара по итогам 9 месяцев 2023 года, а Александр и София в очередной раз стали самыми популярными именами.
РИА Новости, ссылаясь на начальника Управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву, сообщает, что москвичи стали чаще называть детей следующими именами: Арсений, Егор, Константин, Варвара, Мирослава, Полина, Аделина. Имя Тимофей было 12 по популярности, а в этом году вошло в топ-10.
 
Самыми популярными именами за 9 месяцев 2023 года стали – Александр (1699 мальчиков получили такое имя), и София (Софья) (1900 новорожденных теперь носят данное имя).
 
«Имя Анна поднялось в рейтинге на одну строчку и заняло второе место, сместив имя Мария на третье место», - рассказывает Светлана Уханева.
В списке популярных мужских имён с января по сентябрь были Максим, Лев, Марк, Артём, Матвей, а женских - Ева, Виктория, Алиса. В этом году в 5 раз чаще стали называть мальчиков Спартаками, в 1,5 раза чаще Анатолиями и Ефимами, а девочкам в 2 раза чаще стали давать имя Настасья и Ясения.
 
В тренде двойные и тройные имена, например, Александра Флор де Мария и Адриен Жюль Мишель. Также москвичи стали использовать сокращенную форму имен - девочек называют Саша, Виталия, Миша, Павла, мальчиков - Алекс, Макс, Гриша.

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#москва
#дети
#загс
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Отопление почти во всех домах Химок включат к 19 октября
18 октября 2023, 10:00

Фото: Минэнерго МО

Отопление практически во всех домах городского округа Химки планируют дать к 19 октября. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«По закону подача тепла может проводиться в течение 30 дней, но теплоснабжающая компания постарается уложиться в две недели. Сотрудники «Мосэнерго» устраняют более 10 повреждений на теплосетях в день. Во многие дома на улицах Победы и Кудрявцева уже поступило тепло. Держим ситуацию на контроле», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
Ранее в своем глава муниципалитета Дмитрий Волошин сообщал, что в Химках идут работы по восстановлению параметров отопления. Он уточнял, что до 16 октября во всех домах ТСК «Мосэнерго» должна была стабилизировать температурные показатели.  

В прошлом году в Химках периодически фиксировали нарушения теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения. Было решено модернизировать инфраструктуру. Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что запланированные на 2023 год работы по модернизации теплосетей в Химках полностью завершены. 

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Глава Химок Волошин проверил ход работ по восстановлению параметров отопления
#дмитрий волошин
#александр самарин
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#отопление
#химки
#подмосковье
#московская область
#жкх
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