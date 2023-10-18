В РФ вегетарианство для детей хотят запретить на законодательном уровне

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В стране на законодательном уровне необходимо запретить вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних.
Такое мнение высказала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Такое предложение она направила председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву, пишет RT. У вегетарианцев возможен дефицит витаминов В12 и D, которые необходимы для формирования нормального опорно-двигательного аппарата, говорит Волынец. В группе риска находятся дети раннего возраста и новорожденные.
По словам детского омбудсмена, у детей, которые придерживаются вегетарианства, есть дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода. Это грозит анемией, неврастенией и отставанием в развитии. Также, по данным Волынец, у детей возникает нарушение моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы.
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По словам детского омбудсмена, у детей, которые придерживаются вегетарианства, есть дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода. Это грозит анемией, неврастенией и отставанием в развитии. Также, по данным Волынец, у детей возникает нарушение моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы.
«Однако вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних, в особенности детей первых лет жизни, законодательно не урегулирован», — сообщает Ирина Волынец.В данный момент родителям не грозит никакого наказания за принуждение детей к сыроедению и вегетарианству. Волынец призывает запретить альтернативные формы питания в отношении детей на уровне закона.
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Мария Фирсова