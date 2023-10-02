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«Ъ»: В РФ водители из-за решения КС возвращают права после езды под лекарствами

02 октября 2023, 07:27
Фото: istock / Natalia Kokhanova

Фото: istock / Natalia Kokhanova

Верховный суд Российской Федерации аннулировал решения о лишении прав водителей, которые водили автомобиль под воздействием препаратов для лечения эпилепсии и сильнодействующих анальгетиков, не являющихся наркотическими. Информацию сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на решение Конституционного суда (КС) от 2022 года.

По закону запрещено водить авто под воздействием лекарств, снижающих реакцию. В ноябре 2022 года суды лишали прав автовладельцев за то, что в крови были обнаружены следы непсихотропных и ненаркотических средств, таких как фенобарбитал (компонент валокордина). Но затем КС указал на формальное отсутствие нормы в КоАП РФ, которая бы разрешала применять наказания за принятия лекарств.

Минздрав РФ планирует сделать список ненаркотических препаратов, понижающих реакцию. Список включит в себя снотворные, антиэпилептические, седативные препараты и анестетики. Мера наказания за прием таких препаратов будет введена заново после принятия закона. Правительство России вынесло предложение с уточняющими поправки летом, но их пока не рассмотрели.

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Финны лишились дешевого российского товара из-за санкций
Yle: из-за санкций финны лишились дешевого российского огнеупорного кирпича
02 октября 2023, 05:59

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В Финляндии столкнулись с проблемой отсутствия надежного огнеупорного кирпича, который ранее активно использовался в строительстве. Как сообщает информационный портал Yle, местный завод Seppälän Tiili был вынужден разработать отечественный аналог российскому товару.
Российский огнеупорный кирпич описывался финскими строителями как «прочный и доступный по цене». Он широко применялся в Финляндии для внутренней облицовки каминов до введения санкций и прекращения его импорта в страну, связанных с событиями на Украине.

Санкции привели к тому, что поиск альтернативного качественного кирпича стал для местных производителей настоящей проблемой, так как импортные аналоги часто содержали микротрещины.

По данным Yle, в то время как импорт российского огнеупорного кирпича сократился, спрос на отопительные камины в Финляндии и Центральной Европе резко возрос. Завод Seppälän Tiili, который производит камины, оказался в затруднительном положении, и был вынужден разработать свой собственный аналог огнеупорного кирпича.

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#контроль
#спрос
#импорт
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Глава РЖД ответил на вопрос о цене билета на проезд по ВСМ Москва-Петербург
Белозеров: цена билета на поезд по ВСМ Москва-Петербург будет дороже «Сапсана»
02 октября 2023, 04:46

Фото: iStock/Yuliya Shauerman

Билет на поезд, который будет курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, будет немного дороже, чем билет на «Сапсан». Об этом заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров в интервью РИА Новости.
«Есть предварительные расчеты: будет чуть дороже. С одной стороны, экономия на скорости, с другой — большое количество факторов, влияющих на стоимость», — заявил глава РЖД.
«Сапсаны» в настоящее время следуют по существующим железнодорожным путям между Москвой и Санкт-Петербургом, при этом время в пути составляет около 4 часов. По ВСМ планируется сократить этот путь до 2 часов 15 минут.

Однако Олег Белозеров также подчеркнул, что стоимость билета на ВСМ может быть сравнима с билетом на «Сапсан», но это предоставит возможность для совершения краткосрочных поездок между Москвой и Санкт-Петербургом, аналогичных по времени поездкам внутри больших городов на автомобиле.

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#ржд
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Запуск железнодорожной ВСМ Москва — Петербург проведут до 2030 года
Глава РЖД Белозеров: запуск ВСМ Москва — Петербург запланирован до 2030 года
02 октября 2023, 03:57

Фото: istock / Serjio74

По словам генерального директора РЖД, Олега Белозерова, в России планируется запустить первую высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом до 2030 года, передает РИА Новости.
Он отметил, что железнодорожные власти стремятся сократить сроки реализации проекта, поскольку это существенно улучшит финансовые показатели данного предприятия. 

Высокоскоростная железнодорожная магистраль представляет собой специализированную электрифицированную двухпутную железнодорожную линию, предназначенную для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. В России на данный момент нет подобных инфраструктур

Пилотным проектом в этой области должна стать ВСМ, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Её введение сократит время в пути между этими городами с нынешних 4 часов до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства данной магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.

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#москва
#правительство
#проект
#магистраль
#предприятия
#петербург
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Инвестиции РЖД за 20 лет превысили девять триллионов рублей
Белозеров: инвестиции РЖД за 20 лет работы превысили девять триллионов рублей
02 октября 2023, 01:38

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

За 20 лет своей деятельности Российские железные дороги (РЖД) инвестировали 9,3 триллиона рублей.
Генеральный директор компании Олег Белозеров подчеркнул в интервью РИА Новости, что компания также приобрела почти 21 тысячу новых пассажирских вагонов и около 9,5 тысячи локомотивов за это время.

РЖД были созданы 1 октября 2003 года, и в текущем году компания отмечает свой 20-летний юбилей. Глава РЖД отметил, что в последние годы они достигли значительного роста в инвестициях и приобретении железнодорожной техники.

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#новости
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2 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день
02 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/Gam198

Профессиональный праздник в этот день отметят социальные педагоги, урологи, врачи и архитекторы. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества пришлись на этот день и память какого мученика принято чтить православным.

Всемирный день архитектуры


2 октября ежегодно отмечают торжество работники, чья профессия связана со строительством зданий различного назначения. Поздравлять с профессиональным праздником стоит тех, кто имеет отношение к градостроительству и архитектуре.

На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек
На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек

Международный день социального педагога  


                                                                                                                 Фото: iStock/demaerre
 
Социальные педагоги трудятся не только в школах и детских учреждениях, но и в детских домах, интернатах, центрах реабилитации. Они помогают детям, у которых существуют психологические проблемы или физические травмы. Роль таких специалистов в воспитании детей со сложным характером или тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию высока и зачастую они единственные, кто может найти к таким детям подход.
 

Международный день ненасилия


Международный день ненасилия учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 2007 году. День торжества выбран не просто так, он приурочен ко Дню рождения идеолога ненасилия Махатмы Ганди. Он был убежденным сторонником этой теории и длительное время вел борьбу с расовой дискриминаций в Южной Африке, где проживал.

Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища) 


Этот праздник отмечается ежегодно во всем мире. Он посвящен жизни людей в различных общинах: от маленьких деревень до городов-миллионников.Торжество создано для того, чтобы привлечь внимание к проблемам населения, нуждающегося в жилье. В этот день проводятся различные акции и флешмобы, в ходе которых общественные организации призывают к помощи людям без определенного места жительства.

День рождения электронной почты


Первое в мире электронное послание было создано в этот день в 1971 году. С тех пор электронная почта стала неотъемлемым средством коммуникации, которое широко используется в настоящее время.

День уролога  

                                                                                                                Фото: iStock/demaerre

Урология относится к хирургической дисциплине. Медицинская наука изучает заболевания органов мочеполовой системы. Поздравлять с профессионаьным праздником мледует всех медицинский работников этой области: врачей, научных работников, лаборантов и т.д.

Трофим и Зосима  


Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Трофима Синадского (Фригийского) и Зосима Киликийского. Мученик Трофим был схвачен во время языческого гуляния, когда просил людей, участвующих в пьяном бесчинстве облагоразумиться. Лишив Трофима воли, его истязали, требуя отказаться от христианства. Выдержав мучения, он продолжал стоять на своем, за что был казнен.

Зосим не желал проживать с язычниками и отправился в пустыню. Старец мог говорить с животными и они почитали его. Однажды это заметил прибывший в пустыню правитель. Когда он узнал, что старец христианин, то приказал отречься от веры, получив отказ, отдал его на истязание. Зосим обратился с молитвой к Богу и ему тут же явился лев. Правитель испугался животного и распорядился отпустить старца. В тот же миг Зосим скончался.


День детского здоровья


                                                                                                                 Фото: iStock/anatols

Этот праздник является лишним напоминанием о том, как важно беречь здоровье с детства. Еще в юном возрасте детям нужно прививать спортивные навыки и мотивировать к соблюдению здорового образа жизни. В детских учреждениях в этот день демонстрируют тематические мультфильмы, где особое внимание уделено здоровью. 


Международный день врача


Учредителем этого праздника стала ООН в 1971 году. В этот праздник принято поздравлять всех, кто имеет отношение к медицине. По всему миру второго октября проходят конференции, семинары, мастер-классы, на которых поднимаются важные темы, касательно здоровья и разрабатываются подходы к лечению различных заболеваний.  

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На Украине выпущены монеты с борщом
01 октября 2023, 19:14

Фото: istockphoto/Alisa Korolevskaya

На Украине выпустили новую монету, которая посвящена украинскому борщу.
В Telegram-канале Национального банка Украины сказано, что дизайн монеты принадлежит заслуженному художнику Николаю Кочубею. На лицевой стороне монеты - хозяйка готовит борщ, а на задней —тарелка с блюдом.
 
«Это блюдо давно вышло за пределы кулинарного искусства, став настоящим культурным феноменом внутри Украины и за её пределами», —сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что во время археологических работ на месте стройки делюкс-квартала в Замоскворечье учёные нашли клад — монеты XV–XVI веков эпохи Ивана Грозного и его предков.

Всего было зафиксировано более 700 находок. С XIV века на современной Большой Татарской располагалась Татарская слобода, где жили выходцы из Золотой Орды, купцы и ремесленники. С XV века там фиксировались остатки жилых построек.

Клад, который обнаружили учёные, состоит из московских медных монет эпохи Ивана III Великого, Василия III, Ивана IV Грозного (XV–XVI). Монеты чеканили в Великом княжестве Московском и других землях. Образцом для них был ордынский пул — мелкая медная монета. Найденные монеты представляют историческую ценность.

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В Египте археологи нашли кувшины с вином, которому 5000 лет

В Екатеринбурге самка павлина Монетка погибла из-за монет и мусора

#украина
#новости
#еда
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В Египте археологи нашли кувшины с вином, которому 5000 лет
01 октября 2023, 18:32

Фото: istockphoto/littlemsshutterbug

Археологи нашли сотни кувшинов, где были остатки вина, при раскопках в центральной части Египта.
Министерство туризма и древностей Египта сообщает, что археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии вела работы у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге. Там исследователи обнаружила сотни закрытых кувшинов. Сосуды ранее не открывались. Внутри оказались остатки вина.
 
Кувшины сохранились в хорошем состоянии. Возраст вина, находившегося в них, равняется приблизительно 5000 лет.
 
Кроме кувшинов археологи нашли погребальную мебель.

Учёные из Европейского института подводной археологии (IEASM) нашли в Египте затонувший храм бога Амона и святилище Афродиты, которые были полны сокровищ.

Исследователи IEASM обнаружили храм Амона рядом со средиземноморском побережьем Египта. Здание, которое было первоначально построено для бога Амона, обрушилось во время землетрясения в середине II века до н. э. Оно являлось частью древнего портового города Тонис-Гераклион в заливе Абукир.

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#египет
#археология
#история
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Нидерланды прекратили работу крупнейшего европейского газового месторождения
01 октября 2023, 17:43

Фото: istockphoto/Smederevac

1 октября прекращена добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене.
Агентство ANP сообщает, что месторождение Гронинген обнаружили в 1959 году, а открыли в 1963 году. На пике здесь добывалось более 50 млрд кубометров газа в год. Но из-за землетрясений, которые были связанны с добычей, в 2018 году приняли решение постепенно снижать объёмы и в итоге закрыть месторождение.
 
В июне нидерландские власти решили полностью остановить добычу газа в Гронингене с 1 октября 2023 года. Но возобновление работы месторождения возможно, если появится крайняя необходимость. Например, причиной возобновления может стать холодная зима.
 
Окончательное закрытие состоится 1 октября 2024 года.

Ранее в интервью британской газете The Financial Times (FT) глава гендиректората Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен признала, что после отказа от российского газа Европа стала зависимой от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на ближайшие несколько десятилетий.

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#нидерланды
#газ
#новости
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Суд арестовал обвиняемого в коррупции мэра города Печоры Серова
01 октября 2023, 17:16

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Сыктывкарский городской суд Республики Коми заключил по стражу главу МР «Печора» Валерия Серова, который задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что Серов заключен под стражу на срок два месяца. По предварительной информации, Серов был в сговоре вместе со своим коллегой и получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере четырех миллионов рублей за совершение действий в пользу последнего.

Серова задержали утром 30 сентября. 

Напомним, 19 сентября Валерий Серов подписал контракт с Минобороны и сегодня должен был уйти на специальную военную операцию.

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#суд
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