«Ъ»: В РФ водители из-за решения КС возвращают права после езды под лекарствами

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Верховный суд Российской Федерации аннулировал решения о лишении прав водителей, которые водили автомобиль под воздействием препаратов для лечения эпилепсии и сильнодействующих анальгетиков, не являющихся наркотическими. Информацию сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на решение Конституционного суда (КС) от 2022 года.
По закону запрещено водить авто под воздействием лекарств, снижающих реакцию. В ноябре 2022 года суды лишали прав автовладельцев за то, что в крови были обнаружены следы непсихотропных и ненаркотических средств, таких как фенобарбитал (компонент валокордина). Но затем КС указал на формальное отсутствие нормы в КоАП РФ, которая бы разрешала применять наказания за принятия лекарств.
Минздрав РФ планирует сделать список ненаркотических препаратов, понижающих реакцию. Список включит в себя снотворные, антиэпилептические, седативные препараты и анестетики. Мера наказания за прием таких препаратов будет введена заново после принятия закона. Правительство России вынесло предложение с уточняющими поправки летом, но их пока не рассмотрели.
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