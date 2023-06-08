В РФ запретят выкидывать одежду в мусорные баки

Фото: Фотобанк Московской области
СМИ пишут, что в России предложили запретить выкидывать одежду в мусорные баки из-за экологии
В РФ захотели запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Такую идею в настоящий момент обсуждают Российский экологический оператор вместе с Минприроды и бизнесом, пишут «Известия».
По мнению специалистов, необходимо сдавать все ненужные вещи в розницу. Для того, чтобы у граждан была такая возможность, планируют установить специализированные контейнеры прямо в магазинах, продающих текстиль.
Сейчас все ненужные вещи, в том числе обувь, оказываются на полигонах. Там их нельзя вычленить из общего потока мусора и подвергнуть переработке. Согласно инициативе, россияне, которые решат сдавать вещи, будут получать за это некие бонусы или скидки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минтранс разработал правила запуска беспилотников над городами.
По мнению специалистов, необходимо сдавать все ненужные вещи в розницу. Для того, чтобы у граждан была такая возможность, планируют установить специализированные контейнеры прямо в магазинах, продающих текстиль.
«Во всем мире так называемая индустрия fast fashion наносит окружающей среде серьезный урон. Сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году. Причем 95 процентов из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать», - уверен гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минтранс разработал правила запуска беспилотников над городами.
Татьяна Лаврова