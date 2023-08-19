В Рыбинске 10-летний участник «Голос. Дети» Проворов поёт на улице, чтобы помочь другу

Фото: istockphoto/vejaa
10-летний Мирон Проворов поёт на улице, чтобы собрать деньги своему больному лейкозом другу на лечение в Израиле.
Mash пишет, что Мирон Проворов 2 года назад выступал на Первом канале. Мальчик живёт в Рыбинске, поёт и играет на гитаре.
Недавно он узнал, что его друг заболел острым лимфобластным лейкозом. Мирон решил помочь товарищу победить болезнь и пройти лечение в Израиле.
Каждый день Мирон выходит на городскую площадь и поёт знаменитые шлягеры. Он верит, что ему удастся собрать деньги на сложное лечение своему другу.
Ранее сообщалось, что врачи НИКИ детства поставили на ноги 10-летнего мальчика, перенесшего лимфобластный лейкоз.
В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Врачи выяснили, что мальчику ранее диагностировали лимфобластный лейкоз, но на сегодняшний день у него наблюдалась ремиссия. В ходе обследования, врачи обнаружили у юного пациента вторичную кардиомиопатию, которая приводит к изменению тканей сердца, приводящих к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.
Специально для эффективного лечения для юного пациента разработали программу реабилитации. В ней применили методы лечения как кинезиотерапия, массажи, виброплатформа. После прохождения курса реабилитации, врачам удалось добиться восстановления двигательных функций у ребёнка. Пациент уже выписан под наблюдение врачей.
Читайте также:
В Подмосковье врачи поставили на ноги мальчика, перенесшего лейкоз
Минздрав РФ отменил регистрацию препарата от рака «Мабтера» в одной из дозировок
Назван самый распространенный среди молодежи тип рака
Недавно он узнал, что его друг заболел острым лимфобластным лейкозом. Мирон решил помочь товарищу победить болезнь и пройти лечение в Израиле.
Ранее сообщалось, что врачи НИКИ детства поставили на ноги 10-летнего мальчика, перенесшего лимфобластный лейкоз.
В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Врачи выяснили, что мальчику ранее диагностировали лимфобластный лейкоз, но на сегодняшний день у него наблюдалась ремиссия. В ходе обследования, врачи обнаружили у юного пациента вторичную кардиомиопатию, которая приводит к изменению тканей сердца, приводящих к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.
Специально для эффективного лечения для юного пациента разработали программу реабилитации. В ней применили методы лечения как кинезиотерапия, массажи, виброплатформа. После прохождения курса реабилитации, врачам удалось добиться восстановления двигательных функций у ребёнка. Пациент уже выписан под наблюдение врачей.
Читайте также:
В Подмосковье врачи поставили на ноги мальчика, перенесшего лейкоз
Минздрав РФ отменил регистрацию препарата от рака «Мабтера» в одной из дозировок
Назван самый распространенный среди молодежи тип рака
Мария Фирсова