В Риме участники шествия в поддержку Палестины сняли флаг Израиля со здания ООН

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В Риме проходит шествие в поддержку Палестины, в котором принимает участие несколько тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агентства отмечает, что во главе колонны демонстрантов растянут баннер, надпись на котором гласит: «Стоп геноциду, конец оккупации». Участники шествия выкрикивают лозунги в поддержку Палестины и оскорбления в адрес Израиля.
Уточняется, что большая часть участников состоит из представителей арабской диаспоры, но к ним присоединились и студенческие группы с активистами.
Когда шествие дошло до штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, протестующие сняли со здания флаг Израиля.
В пресс-службе полиции Рима сообщают, что в шествии принимает участие 15 тысяч человек. При этом столкновений с правоохранительными органами отмечено не было.
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Уточняется, что большая часть участников состоит из представителей арабской диаспоры, но к ним присоединились и студенческие группы с активистами.
В пресс-службе полиции Рима сообщают, что в шествии принимает участие 15 тысяч человек. При этом столкновений с правоохранительными органами отмечено не было.
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Анастасия Чинкова