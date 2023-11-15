В РКК «Энергия» назвали сроки покорения Луны российскими космонавтами

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Первые российские космонавты могут высадиться на Луне уже в начале следующего десятилетия. Об этом сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв.
После начала пилотируемых экспедиций и закрепления приоритета, запланированы геологические исследования. После создания лунной базы, которое начнется в 2041 году, будет создано новое, адаптированное к условиям на естественном спутнике Земли оборудование для бурения и экскавации, а также для экспериментального добывающего и производственного комплекса. После 2050 года ресурсы Луны можно будет использовать для полётов с целью освоения дальнего космоса.
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