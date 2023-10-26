Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского

В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского

В структуре Росгвардии появится батальон имени полководца Байсангура Беноевского
26 октября 2023, 23:23
Фото: Росгвардия МО

Фото: Росгвардия МО

В структуре Росгвардии появится новый батальон оперативного назначения, который будет назван в честь выдающегося чеченского полководца XIX века, участника Кавказской войны, Байсангура Беноевского, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
«Я посетил стройплощадку, где в скором времени будет создана база для нового батальона оперативного назначения, названного в честь Байсангура Беноевского, Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Под руководством командира Бекхана Чалаева, это подразделение будет включать в себя 300 бойцов», — написал Кадыров.
Глава Чечни ознакомился с ходом строительства базы и поручил ответственным лицам ускорить темпы работ и одновременно решить вопросы благоустройства прилегающей территории.


«Я уверен, что новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных подразделений в системе Росгвардии», — добавил Кадыров.
Читайте также:

Силовики устроили облаву на крупнейшем оптовом рынке Челябинска

В Мытищах росгвардейцы поймали в магазине похитителей обуви

Росгвардейцы задержали пару, укравшую инструменты из супермаркета в Люберцах
#база
#кадыров
Читайте нас в
День бабушек и дедушек в 2023 году: история и традиции праздника
28 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/shironosov

Торжество, посвященное бабушкам и дедушкам, отмечается в более чем 30 странах. Оно учреждено, чтобы подчеркнуть важность и значимость старшего поколения и укрепить семейные ценности. Редакция «Радио 1» расскажет, на какой день праздник пришелся в 2023 году и как отметить торжество.

Когда отмечают День бабушек и дедушек в 2023 году


У праздника нет утвержденной точной даты, однако День бабушек и дедушек ежегодно отмечается 28 октября. У древних славян существовало похожее торжество – Осенние Деды, празднование которого приходилось на конец октября, что послужило определению даты праздника.

История праздника


День бабушек и дедушек празднуется во всем мире с 2009 года. С инициативой учредить торжество выступило цветочное бюро Голландии. Цель установления праздника состояла в том, чтобы напомнить подрастающему поколению о необходимости поддерживать и укреплять связь со своими близкими пожилыми родственниками, дарить им цветы и оказывать внимание. Вскоре праздник стал отмечаться в Европе и в Америке. В России также поддержали идею празднования дня, посвященного пожилым членам семьи.

День бабушек и дедушек: традиции


Поскольку инициатором учреждения торжества стало цветочное бюро, в День бабушек и дедушек принято дарить цветы. Пожилые люди отличаются практичностью, поэтому скорее отдадут предпочтение растениям в горшках, которые будут более долговечными. При выборе цветка стоит обратить внимание на его значение. Например, гибискус является символом долголетия, а герань –  символом стабильности и благополучия.

В торжественный день необходимо собираться вместе с семьей. Выражать слова благодарности бабушкам и дедушкам, уделять им особенное внимание и дарить положительные эмоции. Пожилые люди любят вспоминать прошлое, истории из своей молодости. Приятным презентом в этот день станет чаепитие с просмотром семейных фотографий.  

В День бабушек и дедушек некоторые организации проводят акции. Пенсионерам предоставляются скидки или возможность принять участие в акциях.

Читайте также:

Хэллоуин 2023 в России: история и традиции самого мистического праздника

Приём заявок на фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье окончится 1 ноября

В России предложили альтернативу Хеллоуину

 
#подмосковье
#история
#праздник
#цветы
#традиции
#семьи
#скидки
#акции
#пожилые люди
#эмоции
Читайте нас в
28 октября — День создания армейской авиации России: история праздника
28 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/javarman3

75 лет назад в России была создана первая авиационная эскадрилья. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения торжества и о том, что входит в задачи военнослужащих войск авиации.

День создания армейской авиации России – 2023: история праздника


Первое подразделение авиации было создано в Серпухове 28 октября 1948 года. Именно это событие послужило созданию отдельного войска, которое выполняет самые различные и значимые задачи с воздуха.


Армейская авиация: какие задачи выполняет 


Прежде авиация выполняла только вспомогательные функции, так как вертолеты в 1948 году были новым видом техники, которую еще требовалось изучать и адаптировать под выполнение боевых задач. Ближе к 1970-м годам экипажи вертолетов уже проводили масштабные операции. В настоящее время авиация выступает важнейшим подразделением, участвующем в вооруженных конфликтах или военных операциях. На вооружении армейской авиации стоят самые современные и модернизированные комплексы и оборудование.  

 

День создания армейской авиации России – 2023: как отмечают

 
Профессиональный праздник отмечают не только военнослужащие войск армейской авиации, но и курсанты профильных вузов, преподавательский состав, ветераны. В этот день в подразделениях проходят торжественные мероприятия, в ходе которых бойцам присваиваются специальные звания, вручаются награды. По телевидению в  День создания армейской авиации можно увидеть военные фильмы, посвященные подвигам солдат этих подразделений. 

Читайте также:

24 октября — День подразделений специального назначения: история и традиции

День танкиста: что подарить и как праздновать

В России предложили альтернативу Хеллоуину
 
 
 
#история
#праздник
#военные
#вертолёты
#награды
#ветераны
#авиация
#мероприятия
Читайте нас в
BI: Илон Маск собирается превратить cоцсеть X в сайт знакомств
28 октября 2023, 00:03

Фото: iStock/Robert_Way

Илон Маск собирается трансформировать соцсеть Х (ранее Twitter) в сайт знакомств и цифровой банк. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на недавно прошедшее собрание компании Х.
По сообщению Business Insider, в четверг, 26 октября, прошла видеоконференция с участием Маска и генерального директора X Линды Яккарино, на которой бизнесмен заявил о будущих планах по трансформации социальной сети. Однако каким образом X превратится в дейтинговое приложение (dating app), Маск не конкретизировал.

Ранее Илон Маск начал рассматривать возможность блокировки своей социальной сети Х (бывший Twitter) для европейских пользователей. Такие размышления предпринимателя связаны с введением в августе закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA) в Европе, который вызывает его недовольство.

Читайте также:

Маск думает о блокировке соцсети X в Европе

Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке

Маск обещал оплатить судебные иски тем, кто пострадал за лайки в Twitter
#илон маск
#twitter
#социальная сеть
Читайте нас в
Умер экс-главред российской версии журнала Playboy Владислав Ковалевский
27 октября 2023, 19:41

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 47 году жизни умер журналист, редактор российской версии журнала Playboy Владислав Ковалевский. Об этом сообщил его коллега, журналист газеты «Московский комсомолец» Илья Легостаев в беседе с ТАСС.
Он отметил, что не может разглашать подробности смерти Ковалевского. Однако заявил, что предполагаемой причиной смерти стала затяжная болезнь – журналист болел панкреатитом. 

Уточняется, что Ковалевского не стало 26 октября.

Владислав Ковалевский работал в «Московском комсомольце», еженедельнике «МК-Бульвар», затем стал заместителем главного редактора журнала, а позднее и главным редактором. С 2014 по 2015 годы он руководил российской версией журнала Playboy.

Читайте также:

Умер легендарный российский биатлонист Виктор Маматов

Певица Кристина Дурис умерла в 38 лет

В Москве внезапно умерла продюсер фильма «Ёлки-2» Консенциуш
#смерть
#журналист
#болезнь
Читайте нас в
Экс-премьер Британии Борис Джонсон решил стать телеведущим
Экс-премьер Британии Борис Джонсон в следующем году станет телеведущим
27 октября 2023, 19:00

Фото: iStock/MicrovOne

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в следующем году станет телеведущим и обозревателем авторской политической передачи на канале GB News.
Телеканал отмечает, что Джонсон представит свою авторскую программу, в которой выступит ведущим. Он будет рассказывать о политике Великобритании. В частности, возьмёт на себя освещение выборов в Великобритании. Но, помимо этого, расскажет и про предстоящие в следующем году президентские выборы в США. 

Напомним, что Борис Джонсон уже пытался устроиться на работу в СМИ после ухода из политики. Однако стало известно об очередном нарушении кодекса министров, из-за которого его не приняли в Daily Mail. До этого он незаконно работал в газете Telegraph. 

Уточняется, что британские политики в течение двух лет после ухода с должности должны получать разрешение Консультативного комитета по деловым назначениям для того, что занять новую должность. Джонсон уведомил комитет о переходе на новую должность за полчаса до публичного объявления.

Читайте также:

Бывший британский премьер Джонсон предостерег США от трагической ошибки

Sky News: Борис Джонсон стал почетным доктором университета во Львове

Борис Джонсон сложил депутатские полномочия
#великобритания
#сми
#телевидение
#премьер-министр
Читайте нас в
МО: Новым главнокомандующим ВКС РФ стал генерал-полковник Виктор Афзалов
27 октября 2023, 18:55

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Новым главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России стал генерал-полковник Виктор Афзалов, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами», - сообщается на официальном сайте оборонного ведомства. 

Генерал начал свою карьеру в Вооруженных силах ещё в 1989 году. С 2018 по 2023 год он занимал должность первого заместителя главкома ВКС России, и оставался на это позиции вплоть до повышения до главнокомандующего. 

Афзалов награжден орденами: «За военные заслуги», «Александра Невского», «За заслуги перед Отечеством» VI и III степени и многими медалями.

Читайте также: 

Риттер: США не могут понять, как Россия сбила 24 украинских самолета

Российские ВКС получили на вооружение самый мощный в мире вертолет

Экипажи российских вертолетов Ка-52 и Ми-28 пресекли переброску сил ВСУ
#вкс
#военные
#президент
#указ
#минобороны рф
Читайте нас в
Глава профсоюза «Фельдшер.ру» Беляков заявил о нарушении прав медиков
27 октября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/Apriori1

Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков заявил, что в последнее время участились случаи нападений на врачей, в частности, медиков скорой помощи, а также отметил наплевательское отношение и нарушение прав медперсонала.
«Скорая помощь сегодня стала местом, куда можно вылить все нечистоты, которые накопились у населения. Как будто скорая помощь – это бесплатная обслуга, а не спасители и герои. Медик сегодня бесправен полностью. Если медик в ответ на оскорбление или применение силы попытается уйти с места события, его обвинят в неоказании помощи, и снова он будет виноват», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляков.

Он добавил, что из-за того, что скорая выполняет не совсем свойственные ей функции, она просто физически не всегда успевает приезжать на вызов к тем, кто действительно нуждается в помощи.

Читайте также:

Подмосковные врачи помогли появиться на свет двойне с переплетением пуповин

Врачи рассказали о состоянии мальчика, который упал в колодец с кипятком

Уральские врачи реконструировали пищевод и вернули девушке возможность питаться
#врачи
#помощь
#скорая помощь
#герои
#медицина
Читайте нас в
Политолог Гурьянова: Уехавшие из РФ и желающие смерти русским солдатам — Иуды
27 октября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/ClaudineVM

Политолог Аксинья Гурьянова заявила, что покинувшие Россию из-за спецоперации на Украине граждане, поливающие за границей российских солдат и граждан, являются Иудами, которые не найдут себе пристанища на чужой земле.
«Было понятно, что уехавшие из России с начала СВО, вынуждены будут однажды встать перед выбором: вернуться обратно или начать «мыть туалеты» на Западе. Это относится не только к обычным рядовым гражданам, но и к иноагентам, которые на протяжении последнего года ради гражданства другой страны готовы были желать смерти нашим русским солдатам на фронте. Эти люди Иуды, а к Иудам везде будут относиться одинаково», – прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Гурьянова.

Она также предложила лишать таких граждан социальных льгот, которые могут по-прежнему за ними оставаться. По её мнению, можно внести соответствующие поправки в российское законодательство.

Читайте также:

Минюст РФ исключил из реестра иноагентов более 60 человек и юрлиц

Стали известны заработки сбежавших за границу российских звезд

Собчак жалуется на одолевающих ее антисемитов
#страны
#люди
#минюст рф
#сво
Читайте нас в
Глава Одинцовского округа Иванов проверил качество школьных обедов
27 октября 2023, 18:19

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского округа/Петр Горохов

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил Саввинскую школу. Там он вместе с учениками проверил качество школьных обедов, предоставляемых комбинатом «Доброе кафе».
Это муниципальное учреждение общественного питания снабжает завтраками и обедами учащихся общеобразовательных школ в 65 филиалах на территории Одинцовского городского округа. К 1 сентября нынешнего года пищеблок Саввинской школы был доукомплектован новым пароконвектоматом, посудомоечной машиной, холодильником и морозильным ларем. В школе работает штат профессиональных поваров, периодически проходящих занятия по повышению квалификации.



Андрей Иванов вместе с учениками продегустировал новое меню, которое «Доброе кафе» будет предлагать в нынешнем учебном году. Ребята сами ставили оценки блюдам по пятибалльной системе. Пожарские котлеты, паста с соусом «Болоньезе» и сырники получили твердые «пятерки». Глава администрации округа отметил, что пища не только здоровая и питательная, но и вкусная.

Бренд-шеф муниципального автономного учреждения «Доброе кафе» Руслан Муталиев рассказал, что в ближайших планах кулинаров введение в рацион школьников новых овощных салатов, овощного рагу, шоколадного напитка, а также киви и мандаринов, чтобы ребята получали достаточно витаминов.



Андрей Иванов в завершение встречи пообщался с учениками 11-х классов и пожелал им успехов в учебе и при сдаче Единого государственного экзамена.

Читайте также:

В Одинцове проверили благоустройство дворовых территорий

В Подмосковье открыли эколого-образовательный центр

В Одинцове открыли третью по величине в России школу
#школы
#кафе
#андрей иванов
#пища
#бренд
Читайте нас в
Достижения.рф