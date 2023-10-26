В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского

Фото: Росгвардия МО
В структуре Росгвардии появится новый батальон оперативного назначения, который будет назван в честь выдающегося чеченского полководца XIX века, участника Кавказской войны, Байсангура Беноевского, сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
«Я посетил стройплощадку, где в скором времени будет создана база для нового батальона оперативного назначения, названного в честь Байсангура Беноевского, Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Под руководством командира Бекхана Чалаева, это подразделение будет включать в себя 300 бойцов», — написал Кадыров.Глава Чечни ознакомился с ходом строительства базы и поручил ответственным лицам ускорить темпы работ и одновременно решить вопросы благоустройства прилегающей территории.
«Я уверен, что новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных подразделений в системе Росгвардии», — добавил Кадыров.Читайте также:
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Артем Кузьмин