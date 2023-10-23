В Роскачестве напомнили автомобилистам о новом штрафе. 

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Езда на летней резине в зимнее время признана нарушением, за которым последует наказание. Об этом в беседе с RT сообщил заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.
Он напомнил, что с 1 сентября 2023 года езда на летней резине признаётся нарушением. По КоАП, за нарушение закона последует предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.
Поздняков отметил, что менять резину необходимо при температуре в четыре-пять градусов выше нуля, несмотря на то, что фактически зимний период ограничивается тремя месяцами.
Также специалист в беседе с RT добавил, что перед наступлением зимнего периода необходимо проверить износ шин, залить незамерзающую жидкость для стёкол и отбалансировать колёса.
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Поздняков отметил, что менять резину необходимо при температуре в четыре-пять градусов выше нуля, несмотря на то, что фактически зимний период ограничивается тремя месяцами.
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Анастасия Чинкова