В Роскачестве нашли способ создать надёжный пароль

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Кузьменко в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал использовать для паролей, например, имена авторов и героев произведений. Также стоит разделить сайты и приложения по частоте использования. Так, в первую группу могут войти соцсети, почта, аккаунты на сайтах. А во вторую – портал Госуслуг и прочие сайты, на которых хранятся документы.
Если следовать инструкции от Роскачества, то можно создать надёжный пароль, который легко запоминается.
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