В Роскачестве назвали категории россиян, которым положен перерасчёт пенсии

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«Они учитываются при назначении страховой пенсии по старости, инвалидности, переходе с одного вида страховой пенсии на другой. Кроме того, к перерасчёту ведут результаты инвестирования и те поступления денежных средств, которые не учитывались при расчёте пенсии. Такие перерасчёты производятся 1 августа каждого года», — приводит слова из сообщения пресс-службы Роскачества RT.
Чтобы подать заявление на перерасчет пенсии, необходим документ, удостоверяющий личность (чаще всего паспорт), а также документы, которые подтверждают особые обстоятельства (нестраховые периоды, основания для начисления повышенной пенсии).
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