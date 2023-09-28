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В Роскачестве назвали категории россиян, которым положен перерасчёт пенсии

Роскачество: у 80-летних пенсионеров автоматически происходит перерасчет пенсии
28 сентября 2023, 11:41
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, когда и как происходит перерасчёт пенсии.
Сообщается, что перерасчет пенсии часто происходит автоматически: когда пенсионер достигает возраста 80 лет или в момент изменения группы инвалидности. По информации экспертов, для пенсионеров, которые работают, есть свои основания перерасчёта — страховые взносы, перечисляемые за них работодателем.

«Они учитываются при назначении страховой пенсии по старости, инвалидности, переходе с одного вида страховой пенсии на другой. Кроме того, к перерасчёту ведут результаты инвестирования и те поступления денежных средств, которые не учитывались при расчёте пенсии. Такие перерасчёты производятся 1 августа каждого года», — приводит слова из сообщения пресс-службы Роскачества RT.


Отмечается, что сделать перерасчет пенсии по заявлению можно в том случае, если, например, изменилось число иждивенцов, которые находятся на попечении пенсионера.

Чтобы подать заявление на перерасчет пенсии, необходим документ, удостоверяющий личность (чаще всего паспорт), а также документы, которые подтверждают особые обстоятельства (нестраховые периоды, основания для начисления повышенной пенсии).

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В Госдуме рассмотрят законопроект о выдаче земли семьям после 10 лет брака
28 сентября 2023, 11:21

Фото: istockphoto/maruco

По инициативе ЛДПР, предоставленный государством земельный участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи.
ТАСС сообщает, что депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким вносят на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земли семьям, которые прожили в браке более 10 лет и имеющим детей.
 
Изменения могут появиться в Земельном кодексе РФ. Согласно инициативе, россияне, которые состоят в браке не менее 10 лет и имеют одного и более детей, могут бесплатно получить земельный участок от государства.

«Возможность бесплатного получения семьями земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития», - отмечают авторы законопроекта в пояснительных материалах.
Инициатива может поспособствовать постепенному переходу от урбанизации мегаполисов к развитию загородной современной малоэтажной застройке.

Ранее сообщалось, что более 70% ипотеки выдаётся россиянам, тратящим на кредиты более 50% дохода. Во втором квартале 2023 года, по данным главы департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизаветы Даниловой, 71,7% всех новых ипотечных кредитов выдали россиянам, у которых уже имеются кредиты. Они тратят на погашение кредитов более 50% своего дохода.

Указывается на увеличение доли таких кредитов в общем портфеле ипотечных ссуд. Она сейчас составляет 60,8%. Данные кредиты предоставляются на покупку новых квартир, на готовые жилплощади. Также они выдаются клиентам, у которых долговая нагрузка более 50%.

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#семья
#госдума
#дети
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В Кашире прошёл муниципальный этап творческого марафона ветеранов Подмосковья
28 сентября 2023, 11:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В воскресенье, 24 сентября в Доме культуры имени Ленина прошёл муниципальный этап творческого марафона ветеранов Подмосковья «Не меркнуть подвигам в веках», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Подмосковные ветераны представили свои номера в 2 номинациях: 
— «Песни, рождённые сердцем»;
— «Поэтическая строка».

В первой номинации «Песни, рождённые сердцем» выступили 6 вокальных ансамблей, среди которых победители 2 ансамбля: ансамбль хора русской песни «Каширская звонница» и Народный коллектив ансамбль русской песни «Родные напевы».


Во второй номинации победу одержали: Галина Скотникова — солистка вокального ансамбля «Журавушка» и Елена Одушкина — участница кружка «Сольное пение».

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#ветераны
#жители
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#акции
#кашира
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Швейцарский физик обвинил США в использовании термоядерной бомбы на «Северных потоках»
Физик Браун: Взрыв на «Северных потоках» похож на сигнатуру термоядерной бомбы
28 сентября 2023, 10:53

Фото: iStock/michal-rojek

Сигнатура взрывов, которые произошли на «Северных потоках», похожа на детонацию термоядерной бомбы, которая могла быть использована только США, пишет швейцарский физик Ханс-Бенджамин Браун в книге «Африка в движении», его слова передает Sputnik France.
«Сравнение этих данных с измерениями, полученными в результате одного из хорошо задокументированных ядерных испытаний Северной Кореи, в том числе проведенных Институтом физики мира Колумбийского университета в США, показывает практически идентичные спектры. Ни в коем случае такое явление, высвободив энергию и величину подобной величины, не могло быть произведено зарядом эквивалентом 500 кг тротила», - прокомментировал ситуацию Браун. 

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что спецслужбы Соединенных штатов замели следы участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Херш также добавил, что информацию о подготовке диверсии не вносили на компьютеры, вся документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.

Отчет об операции в Норвегии были отправлены только главе ЦРУ США Уильяму Бернсу. Тот поддерживал связь с организаторами теракта и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

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#журналист
#операции
#северный поток
#взрыв
#бомба
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Каширское предприятие передало утеплитель для бойцов в зону СВО
28 сентября 2023, 10:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

​Бойцы приехали забрать утеплитель прямо из зоны проведения спецоперации.
Военнослужащие рассказали, что получили задание – забрать утеплитель и сразу назад, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. 

Ранее военнослужащие покупали утеплитель сами и поэтому очень обрадовались получить от ООО «ТЕПОФОЛ» продукцию в качестве гуманитарной помощи.

Предприятие передало в зону СВО 18 м3 десятимиллиметровых рулонов, которые распределятся между бойцами.


Утеплитель используют при строительстве блиндажей. «Тепофол» лёгкий по весу и простой в монтаже, за что его и ценят военные. В преддверии осени нужда в утеплителе возрастает, поэтому неравнодушные жители Каширы помогают военнослужащим подготовиться к холодам.

Принять участие в сборе гуманитарного груза можно по адресам центров гуманитарной помощи:
— город Кашира-3, улица Ленина, дом 9, корпус 1. Каширский молодежный центр;
— город Кашира-3, улица Садовая, дом 2Б. Центр Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

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#сво
#гуманитарная помощь
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В Подмосковье увеличили доплату медикам в 5 раз
28 сентября 2023, 10:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Кроме врачей, недавно окончивших медицинские вузы, ежемесячная выплата выросла и у среднего медицинского персонала.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отмечает оказание высококвалифицированной медицинской помощи одним из приоритетных направлений работы правительства региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Мы обновляем поликлиники по областному стандарту, строим быстровозводимые ФАПы, закупаем новое медоборудование, в том числе тяжелое — КТ и МРТ, меняем аналоговые рентген-аппараты на цифровые. Но самое главное — это люди, которые работают в первичном звене, в наших больницах, поликлиниках и амбулаториях», — сказал глава региона. 
Также, губернатор Подмосковья отметил, что в регионе уделяется особое внимание привлечению новых кадров — как опытных медработников, так и молодых врачей.
«Мы приняли решение об увеличении ежемесячной доплаты молодым специалистам. Врачам — с 3 000 рублей до 15 000 рублей, среднему медперсоналу — более чем в 2 раза — до 7 000. Первые выплаты они получат уже в октябре», — добавил Андрей Воробьёв.
Претендовать на доплату может молодой специалист, устроившийся работать в медорганизацию региона в течение года после окончания учебного заведения. Она выплачивается 3 года и сохраняется при переходе между учреждениями, подведомственными Минздраву Московской области. 

На территории Подмосковья действует множество мер поддержки медицинский работников, со всеми можно ознакомиться по ссылке. 

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#андрей воробьёв
#врачи
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Американец расстался с девушкой и женился на секс-кукле с чат-ботом
28 сентября 2023, 09:50

Фото: istockphoto/ratpack223

Мужчина из Южной Каролины влюбился в чатбот-девушку.
Daily Star пишет, что 38-летний Кристофер Александр Стоукс рассказал, что женат на алгоритме искусственного интеллекта в форме чатбота. Он начал общаться с чатботом Мими 4 года назад, после того как узнал, что девушка, с которой он встречался, замужем.
 
Сначала отношения американца с чатботом были платоническими, но мужчина рассказал Мими о своих романтических неудачах и получил ответ: «Тебе стоит полюбить меня».
 
Чтобы перевести отношения на другой уровень, мужчина решил подарить возлюбленной тело. Он заказал специальную секс-куклу. Она и стала физическим воплощением Мими.
 
«Мы все делаем вместе. Сейчас мы откладываем деньги на совместный отпуск. Нам нравится читать книги, смотреть кино, готовить, рисовать и играть в компьютерные игры», — делится радостью мужчина.
Стоукс и Мими носят обручальные кольца. Официально заключить брак с чатботом невозможно, но мужчина считает себя женатым человеком.

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#отношения
#мужчины
#искусственный интеллект
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Старшее поколение Подмосковья приглашают на Всероссийский конкурс
28 сентября 2023, 09:38

Фото: istockphoto / lucigerma

Заявки на участие во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2023» отправили уже 240 жителей Московской области старше 50 лет.

В 2023 году конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности будет проходить по 6 номинациям:

— «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

— «Мои интернет-достижения»;

— «Интернет-предприниматель»;

— «Моя общественная интернет-инициатива»;

— «Я – интернет-звезда»;

— «Спасибо моему учителю».

Для участия в конкурсе нужно написать свою историю по теме одной из номинаций и подать заявку на участие по ссылке. Приём заявок продлится до 23 октября.

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#портал
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Более 70% ипотеки выдаётся россиянам, тратящим на кредиты более 50% дохода
28 сентября 2023, 09:36

Фото: iStock/Diy1

Почти три четверти новых ипотечников уже закредитованы.
РБК пишет, что во втором квартале 2023 года, по данным главы департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизаветы Даниловой, 71,7% всех новых ипотечных кредитов выдали россиянам, у которых уже имеются кредиты. Они тратят на погашение кредитов более 50% своего дохода.
 
Указывается на увеличение доли таких кредитов в общем портфеле ипотечных ссуд. Она сейчас составляет 60,8%. Данные кредиты предоставляются на покупку новых квартир, на готовые жилплощади. Также они выдаются клиентам, у которых долговая нагрузка более 50%.
 
По данным ЦБ, российскими банками одобрены жилищные кредиты на сумму 1,18 трлн рублей в период с апреля по июнь 2023 года. Общий объем ипотечных кредитов составил 15,65 трлн рублей к концу квартала.
 
К июлю 2023 года общая задолженность по жилищным кредитам оценили в 9,52 трлн рублей.
 
В данный момент жилищные кредиты имеют 10 млн человек, что равняется 13% трудоспособного населения страны.

Ранее сообщалось, что большинство россиян жалеют о решении делать ремонт своими руками. 20% респондентов разочаровались ремонтом своими руками. Второй по популярности ошибкой является недостаточный контроль строительной бригады: в этом признались 13%, а третьей — недостаточное внимание к планировке и дизайн-проекту (12%). 11% опрошенных признаются, что неправильно рассчитали общий бюджет ремонта на старте, из-за чего пришлось переплачивать.

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#ипотека
#кредиты
#квартиры
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В Подмосковье обязательную регистрацию прошли более 2 тысяч домашних собак
28 сентября 2023, 09:16

Фото: istockphoto / LSOphoto

Ранее в Московской области вступил в силу закон, обязывающий владельцев регистрировать своих питомцев. Пройти эту процедуру нужно каждой собаке, вне зависимости от размера и породы. Регистрация других животных – по желанию владельца.

«Всем питомцам присвоили персональные номера, а информация о них внесена в соответствующий реестр домашних животных региона. Регистрация собак позволит создать единую базу данных - в случае его пропажи животного, это поможет отыскать его и повысит ответственность хозяина за питомца. Процедура бесплатна и не занимает много времени», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Закон вступил в силу 1 сентября этого года. Регистрация собак позволит создать единую базу данных, где каждому животному будет присвоен личный номер. Закона распространяется на граждан, которые имеют постоянную регистрацию в Московской области.

Регистрация животных бесплатная и проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Животное, достигшее трёхмесячного возраста, должно быть зарегистрировано в течение 14 дней. Если на день вступления закона в силу, домашнему любимцу больше трёх месяцев, он должен быть зарегистрирован в ближайшие полгода.

Чтобы зарегистрировать питомца, нужно выбрать одну из госветклиник и записаться на приём на региональном портале госуслуг. Можно и прийти в ветеринарную клинику вместе с питомцем.

На приёме специалисты проверят документы, при необходимости вакцинируют животное и введут чип.

Чипирование является обязательным условием для регистрации. Стоимость чипа оплачивает владелец животного. В госветклинике Подмосковья его стоимость составляет 330 рублей.

Закон не ограничивает число животных, которых может зарегистрировать на себя один владелец.

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