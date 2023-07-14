В Роскачестве предостерегли от получения опасной дозы аспартама при употреблении газировки

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Ранее Всемирная организация здравоохранения включила подсластитель аспартам в список предположительно канцерогенных веществ. Сообщается, что порог его безопасного применения составляет до 40 миллиграммов в сутки на килограмм массы тела.
«Положить в условный напиток побольше аспартама производитель не может, так как напиток будет слишком сладким и пить его будет невозможно», — отметили в ведомстве.
В Роскачестве пояснили, что включение подсластителя аспартама в список вероятных канцерогенов не означает, что употребление продуктов с ним обязательно будет способствовать появлению рака.
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