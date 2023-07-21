В Роскачестве рассказали, как продлить работу батареи телефона

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В Роскачестве рассказали, что продлить работу батареи телефона можно с помощью отключения Wi-Fi, Bluetooth и лишних уведомлений. Об этом пишет РИА Новости.
В организации отметили, что даже на неиспользуемом смартфоне множество приложений работают в фоновом режиме, расходуя заряд и собирая информацию.
Эксперты посоветовали отключать в настройках разрешения в разделах «Поиск Bluetooth-соединений» и «Поиск сетей Wi-Fi».
Кроме того, следует выключить push-уведомления.
Так, отключение ряда опций поможет улучить производительность телефона и продлить время работы батареи, заключили в Роскачестве.
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Эксперты посоветовали отключать в настройках разрешения в разделах «Поиск Bluetooth-соединений» и «Поиск сетей Wi-Fi».
«Таким образом телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом», — пояснили в Роскачестве.
Кроме того, следует выключить push-уведомления.
«Так как именно экран является самым «прожорливым» элементом в цепи энергопотребления на смартфоне, то рекомендуем также зайти в «Настройки» — «Блокировка экрана» и отключить опцию «Пробуждать для показа уведомлений». И теперь, когда вам придет уведомление или сообщение, экран телефона не будет загораться, а значит сэкономит заряд», — цитирует агентство слова собеседника.
Так, отключение ряда опций поможет улучить производительность телефона и продлить время работы батареи, заключили в Роскачестве.
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Диана Аванесян