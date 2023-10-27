В Роскосмосе заявили, что МКС превысила допустимые сроки существования

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Международная космическая станция (МКС) превысила допустимые сроки существования и подходит к завершению эксплуатации. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
Он рассказал, что у большей части находящегося на станции оборудования истекли гарантийные сроки существования. Именно поэтому МКС подходит к финальной стадии своего существования.
Напомним, что правительство России продлило работу МКС до 2028 года. Об этом 12 апреля Борисов доложил президенту Владимиру Путину. А вот NASA также в апреле заявляли, что намерены поддерживать сотрудничество России на МКС до 2030 года.
Напомним, что в проекте МКС участвуют 14 стран: Россия, США, Канада, Япония, Германия, Италия, Испания, Франция, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Норвегия, Дания и Бельгия.
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Напомним, что правительство России продлило работу МКС до 2028 года. Об этом 12 апреля Борисов доложил президенту Владимиру Путину. А вот NASA также в апреле заявляли, что намерены поддерживать сотрудничество России на МКС до 2030 года.
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Анастасия Чинкова