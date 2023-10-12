В Рособрнадзоре рассказали об угрозе системе ЕГЭ из-за нейросетей

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В Рособрнадзоре прокомментировали эту ситуацию тем, что никакой угрозы нейросеть не понесёт для системы ЕГЭ. Это связано с тем, что экзаменуемые не имеют права приносить в аудиторию, где проходит экзамен, гаджеты. Таким образом, воспользоваться нейросетью они также не смогут.
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