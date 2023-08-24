В Росреестре Подмосковья можно получить консультации по вопросам земельного законодательства

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В ходе профилактических мероприятий сотрудники Росреестра проводят консультации по телефону, видеоконференции, личные приёмы граждан и другое.
Чтобы получить консультацию по интересующему вопросу от сотрудники Управления Росреестра нужно записаться по номеру телефона 8 (495) 223 45 08.Читайте также:
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