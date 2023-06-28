В России беспилотная авиация может начать перевозить людей в будущем

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Правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года с перспективой развития до 2035 года. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что основными условиями для развития данной отрасли являются: готовность общества к роботизации, рост интереса разработчиков к освоению сверхинновационных технологий.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что дочерняя компания «Яндекса» запустила тестирование беспилотных автомобилей.
«В течение ближайших 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников», — сообщает кабмин.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что дочерняя компания «Яндекса» запустила тестирование беспилотных автомобилей.
Екатерина Коршунова