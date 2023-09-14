В России будет рассмотрен новый законопроект о поддержке вдов погибших военных

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В беседе с ТАСС Антропенко рассказал, что совместно с Перминовым он предлагает расширить этот список и внести в него женщин, чьи мужья погибли в зоне СВО. По его словам, такая мера поможет семьям погибших справиться с трудностями и нормализовать жизнь, имея при этом финансовую поддержку.
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