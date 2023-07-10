В России цены на Xbox и PlayStation снизились до минимума

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Цены стали ниже на 20% по сравнению с прошлым годом. Причиной снижения стоимости консолей стало несколько факторов в совокупности. По данным ритейлеров, количество консолей превышает спрос на них. Кроме того, российские пользователи сталкиваются с трудностями при приобретении цифровых копий игр, обусловленные санкциями. Так, доступ к девайсам, которые были ввезены по параллельному импорту, оказался заблокирован.
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