В России чаще всего хотят сменить профессию переводчики 

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Аналитика сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что чаще других хотят сменить профессию переводчики, а также экологи.
Также не особо довольными своей профессией оказались экономисты.
А вот архитекторы, программисты и психологи, наоборот, оказались наиболее преданными своему делу.
Как передаёт RT, в исследовании приняли участие 4,8 тыс. человек старше 18 лет со всех округов России. Отвечали на вопросы представители 24 профессиональных групп.
Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин полностью обеспечивает свою семью. Так, 44% респондентов финансово помогают близким, ещё 38% отметили, что полностью содержат семью из двух или более человек. В основном так отвечали работники из сфер бухгалтерии и образования (54%), туризма (53%), администрирования и медицины (по 51%).
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А вот архитекторы, программисты и психологи, наоборот, оказались наиболее преданными своему делу.
Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин полностью обеспечивает свою семью. Так, 44% респондентов финансово помогают близким, ещё 38% отметили, что полностью содержат семью из двух или более человек. В основном так отвечали работники из сфер бухгалтерии и образования (54%), туризма (53%), администрирования и медицины (по 51%).
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Мелисса Тимофеева