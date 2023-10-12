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В России чаще всего хотят сменить профессию переводчики

12 октября 2023, 13:29
Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Аналитика сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что чаще других хотят сменить профессию переводчики, а также экологи.
Также не особо довольными своей профессией оказались экономисты.

А вот архитекторы, программисты и психологи, наоборот, оказались наиболее преданными своему делу.


Как передаёт RT, в исследовании приняли участие 4,8 тыс. человек старше 18 лет со всех округов России. Отвечали на вопросы представители 24 профессиональных групп.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин полностью обеспечивает свою семью. Так, 44% респондентов финансово помогают близким, ещё 38% отметили, что полностью содержат семью из двух или более человек. В основном так отвечали работники из сфер бухгалтерии и образования (54%), туризма (53%), администрирования и медицины (по 51%).

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Россиянам раскрыли, с чего начать вовлекать ребёнка в IT
Специалист Мушта: Вовлекать ребёнка в IT стоит с создания игр
12 октября 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/metamorworks

Руководитель методологии и разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артём Мушта заявил, что ничанить вовлечение ребёнка в IT-сферу стоит с разработки веб-страниц и игр.
«Это может помочь развить навыки решения проблем, критического мышления и работы в команде. Направление подойдёт ребятам среднего школьного возраста (12-14 лет), которые любят решать нестандартные задачи, а также тем, кто готов зарабатывать уже сейчас», — прокомментировал в беседе с RT Мушта.

В частности, создание игр, по мнению эксперта, может раскрыть в детях творческие способности, пространственное мышление и логику. Кроме этого, такая деятельность научит языкам программирования, основам 3D-моделирования и анимации, работе с аудио.

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В России чаще всего хотят сменить профессию переводчики 
 
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#образование
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Депутат Фёдоров предложил ввести единые правила льгот на парковку
12 октября 2023, 13:19

Фото: istockphoto.com/Apriori1

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил разработать и ввести на федеральном уровне льготы и условия тарификации платных парковок в российских городах.
На сегодняшний день льготы на парковку определяются властями городов и в различных регионах могут различаться. По его словам, это может создавать проблемы. Например, льготники, имеющие привилегии в своём регионе, будут лишены их, приезжая в целях туризма или по работе в другом регионе страны.

«Прошу поручить рассмотреть вопрос о целесообразности разработки федерального закона для утверждения единых правил формирования тарифов на платную парковку, определения льготных условий для отдельных категорий граждан, создания федерального льготного разрешения на пользование платной парковкой», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра транспорта Виталия Савельева.

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#автомобили
#регионы
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В Одинцове торжественно отрыли новый детский садик на 300 мест
12 октября 2023, 13:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово

В р.п Новоивановское Глава городского округа Одинцово вместе с жителями провел торжественное открытие детский садик на 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Одинцово.
Кроме этого, он был построен в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет  бюджетных средств.

«Садик получился отличный — с просторными игровыми комнатами, суперсовременным пищеблоком, полностью оснащёнными спортивным и музыкальным залами. <…>Благодарю подрядную организацию за серьёзный, ответственный подход к делу! », – подчеркнул Глава.


Стоит отметить, что общая площадь детского сада равна 4 тысячам квадратных метров, а на прилегающих территориях будут находиться различные зоны отдыха и спортивная площадка.

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Путин призвал к укреплению отношений между Россией и Белоруссией
Путин: При внешнем давлении важно укреплять связи между Россией и Белоруссией
12 октября 2023, 12:34

РИА Новости / Михаил Метцель

Глава РФ Владимир Путин заявил, что при нынешнем внешнем давлении важно укреплять отношения между Россией и Белоруссией. С таким заявлением он приветствовал участников, организаторов и гостей международного форума «История для будущего. Россия и Беларусь». Информацию передает РИА Новости, ссылаясь на сайт Кремля.

«Сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, исключительно важно укреплять Союзное государство, наши многогранные связи, личные, человеческие контакты», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Данный форум организован российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом «Знание», который проходит сегодня, 12 октября, в Минске. Цель форума — укрепление сотрудничества России и Белоруссии в вопросах сохранения общей истории и культурных ценностей.

Российский лидер также отметил, что важно сохранять правду событиях Второй мировой войны для будущих поколений, а также сопротивляться любым попыткам подмены понятий и исторических фактов. По словам Путина, дружеские отношения братских народов и неизменная солидарность всегда объединяли жителей России и Белоруссии.

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В России для учеников школы пройдет урок по теме «Мессенджеры»
12 октября 2023, 11:10

Фото: istock / jacoblund

В рамках Всероссийского проекта «Урок Цифры» С 16 октября по 12 ноября 2023 года состоится мероприятие по теме «Мессенджеры». Организаторами проекта стали Министерство цифрового развития РФ, Министерство просвещения России, АНО «Цифровая экономика» и компания VK.

Мероприятие нацелено на учеников 1 – 11 классов и направлено на расширение знаний в области цифровой экономики у школьников и на их раннюю профессиональную ориентацию в айти-сфере.

Дети ознакомятся с особенностями онлайн-коммуникаций, основными принципами цифрового этикета и технологиями, применяемых в мессенджерах: от чат-ботов до нейросетей. Также школьники смогут попробовать решить задачи, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры, продакт- и комьюнити-менеджеры при создании мобильных приложений.

Также, 11 октября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта урокцифры.рф пройдет просветительский вебинар для учителей. 

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#рф
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Дочь военкора Сладкова получила странную посылку от «волонтеров»
12 октября 2023, 11:07

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Дочери военкора Александра Сладкова Арине накануне, 11 октября, начали названивать курьеры и рассказывать о доставке на ее адрес. Девушка недоумевала, так как ни она сама, ни ее отец ничего не заказывали.
Позже объяснения курьеров несколько изменились: оказывается, посылки предназначены самому военкору, а передают их некие неизвестные «волонтеры». Сам Александр Сладков не в курсе, что это могут быть за отправления, сообщает телеграм-канал SHOT. На всякий случай журналист обратился к правоохранителям: для таких людей, как он, посылки от неизвестных людей могут представлять опасность. Полиция начала проверку по данному факту.

Напомним, Александр Сладков — российский военный журналист, специальный корреспондент Дирекции информационных программ «Вести» Всероссийской государственной теле-радиокомпании. Старший лейтенант Вооруженных сил РФ. Находится под санкциями абсолютно всех стран Евросоюза за «распространение дезинформации и прокремлёвской пропаганды». С 2022 года является членом рабочей группы по мобилизации при президенте России.

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Семь новых машин пополнили каширский автопарк скорой помощи
12 октября 2023, 10:56

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Автопарк скорой помощи в подмосковной Кашире пополнился новыми автомобилями, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
«В Московской области уделяется большое внимание развитию здравоохранения. Один из аспектов здесь — это развитие службы медицинской помощи. Для этих целей закупаются новые автомобили с необходимым оборудованием и строятся новые здания», - прокомментировали ситуацию представители администрации. 

В настоящий момент в каширском автопарке скорой помощи есть десять машин скорой ​помощи, семь из которых совершенно новые. Эти автомобили находятся в распоряжении семи бригад. 

Вчера стало известно, что подмосковные молодые специалисты среднего медицинского персонала пройдут курсы повышения квалификации на базе МОНИКИ.

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#подмосковье
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В Госдуме предложили увеличить пенсии неработающим пенсионерам
В Госдуму внесут законопроект о надбавке для неработающих пенсионеров
12 октября 2023, 10:44

Фото: istock / Oleg Elkov

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил Госдуме рассмотреть вопрос о дополнительной социальной выплате для неработающих пенсионеров, у которых средний доход не достигает больше двух размеров прожиточного минимума в субъекте, где он проживает. Информацию передает ТАСС.
Измерения предлагают внесли в закон «О государственной социальной помощи». По словам Миронова, законопроект подразумевает начисление 0,2 от размера прожиточного минимума безработным пенсионерам с условием, что их средний доход составляет от 1 до 1,5 размеров прожиточного минимума (ПМ). Если доход находится в диапазоне от 1,5 до 2 размеров ПМ, то надбавка составит 0,1 от этого показателя в его регионе. Как заявляет Миронова, набавка может достигать нескольких тысяч в месяц.

«Средства по линии Фонда пенсионного и социального страхования выделяются на это регулярно, но, по нашему мнению, для поддержки граждан преклонного возраста только такой федеральной социальной доплаты недостаточно, и поэтому мы предлагаем ввести дополнительное пособие», — пояснил депутат.
Ранее сообщалось, что материнский капитал на первого ребенка в 2024 году будет проиндексирован. Подробно ознакомиться с этим можно в материале «Радио 1».

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Главред «Вечерних ведомостей» Постников оштрафован за дискредитацию армии
12 октября 2023, 10:39

Фото: istockphoto/anyaberkut

Главный редактор издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников оштрафован на 195 тысяч рублей. Наказание назначено ему за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
Портал E1.ru напоминает, что в начале сентября нынешнего года в квартире журналиста проводились обыски в рамках уголовного дела бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева, с которым Постников был близко связан. Отмечается, что в редакции газеты обысков не проводилось. Журналиста также обвиняли в распространении фейковой информации о российской армии.

Предполагалось, что Постников мог передавать Пономареву материалы, используемые для дискредитации Вооруженных сил РФ. У главреда газеты изъяли телефоны, жесткий диск, флеш-карту и два баннера. По итогу журналист избежал уголовного наказания и был оштрафован на 195 тысяч рублей.

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