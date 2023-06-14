В России частично снимут запрет на полеты беспилотников

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Вице-премьер Абрамченко: В России могут разрешить полет беспилотников на высоту до 150 метров
Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которое в настоящее время ограничено в различных регионах России, может быть разрешено на высоте до 150 метров. Об
этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.
«Вопрос о высоте полетов агросектора дронов обсуждается с Министерством транспорта — предполагаемая высота не превышает 150 метров», — отметила Абрамченко. Она добавила, что в случае соглашения с Министерством транспорта, использование БПЛА станет допустимым.
Стоит отметить, что ранее были введены ограничения на использование беспилотников в некоторых областях Российской Федерации. В частности, власти Курской области ввели ограничения на использование БПЛА в мае. Губернатор региона Роман Старовойт упомянул, что запрет был введен в целях обеспечения безопасности. В Москве также запрещено использование БПЛА, за исключением специальных случаев, когда они используются по решению государственных органов власти.
Ранее Министерство транспорта РФ определило правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими городами, которые должны вступить в силу в следующем году.
этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.
«Вопрос о высоте полетов агросектора дронов обсуждается с Министерством транспорта — предполагаемая высота не превышает 150 метров», — отметила Абрамченко. Она добавила, что в случае соглашения с Министерством транспорта, использование БПЛА станет допустимым.
Стоит отметить, что ранее были введены ограничения на использование беспилотников в некоторых областях Российской Федерации. В частности, власти Курской области ввели ограничения на использование БПЛА в мае. Губернатор региона Роман Старовойт упомянул, что запрет был введен в целях обеспечения безопасности. В Москве также запрещено использование БПЛА, за исключением специальных случаев, когда они используются по решению государственных органов власти.
Ранее Министерство транспорта РФ определило правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими городами, которые должны вступить в силу в следующем году.
Артем Кузьмин