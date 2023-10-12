В России для учеников школы пройдет урок по теме «Мессенджеры»

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В рамках Всероссийского проекта «Урок Цифры» С 16 октября по 12 ноября 2023 года состоится мероприятие по теме «Мессенджеры». Организаторами проекта стали Министерство цифрового развития РФ, Министерство просвещения России, АНО «Цифровая экономика» и компания VK.
Мероприятие нацелено на учеников 1 – 11 классов и направлено на расширение знаний в области цифровой экономики у школьников и на их раннюю профессиональную ориентацию в айти-сфере.
Дети ознакомятся с особенностями онлайн-коммуникаций, основными принципами цифрового этикета и технологиями, применяемых в мессенджерах: от чат-ботов до нейросетей. Также школьники смогут попробовать решить задачи, с которыми сталкиваются разработчики, дизайнеры, продакт- и комьюнити-менеджеры при создании мобильных приложений.
Также, 11 октября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта урокцифры.рф пройдет просветительский вебинар для учителей.
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Алина Юрчак