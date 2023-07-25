В России дорожает арендное жилье

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Повышенный спрос на арендное жилье привел к увеличению ставок аренды, сообщила URA.RU зампред департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова.
«Время пика запросов на аренду в больших городах, которое обычно приходилось на период с середины августа до середины октября до начала пандемии, теперь все больше сдвигается к летним месяцам. Те, кто в прошлые годы сталкивался с нехваткой предложения осенью и резким увеличением ставок, стараются ранее найти подходящее жилье, в основном это студенты. Спрос начал заметно увеличиваться с конца июня», — заявила Дарья Хлыстова.Она отметила, что сокращение доступного для аренды жилья будет поднимать средние ставки аренды. Это будет происходить как за счет роста цен на наиболее востребованные квартиры, так и за счет исчезновения наиболее доступных вариантов с рынка.
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