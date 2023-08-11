В России естественная убыль населения сократилась на 29%

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В России за первые полгода 2023 года естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над числом родившихся) сократилась на 29% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
«Московский Комсомолец» пишет, что показатель зафиксировали на уровне 272,5 тысячи человек против 383,8 тысячи человек в 2022 году, подсчитал Росстат.
За тот же период в России родилось 616,2 тысячи детей — что на 3% меньше, чем в первое полугодие прошлого года. Умерли 888,7 тысячи человек (1,019 млн человек за аналогичный период прошлого года).
По подсчётам, российское население, без учёта официальной статистике по ДНР и ЛНР, а также по Запорожской и Херсонской областям, по состоянию на начало 2023 года уменьшилось до 146,4 млн человек со 147 млн на начало прошлого года.
Ранее сообщалось, что население Италии с текущих 59 млн человек может сократиться до 47,2 млн человек к 2070 году.
Демографическое будущее страны выглядит мрачно: при отсутствии изменений население страны может сократиться на четверть. Убыль населения стартовала в 1993 году и с тех пор фиксируется каждый год. Также число новорожденных в Италии сокращается каждый год после кризиса 2008 года. Такая тенденция вызывает опасения: стареющее население создаст чрезмерную нагрузку на госбюджет.
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За тот же период в России родилось 616,2 тысячи детей — что на 3% меньше, чем в первое полугодие прошлого года. Умерли 888,7 тысячи человек (1,019 млн человек за аналогичный период прошлого года).
Ранее сообщалось, что население Италии с текущих 59 млн человек может сократиться до 47,2 млн человек к 2070 году.
Демографическое будущее страны выглядит мрачно: при отсутствии изменений население страны может сократиться на четверть. Убыль населения стартовала в 1993 году и с тех пор фиксируется каждый год. Также число новорожденных в Италии сокращается каждый год после кризиса 2008 года. Такая тенденция вызывает опасения: стареющее население создаст чрезмерную нагрузку на госбюджет.
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Мария Фирсова