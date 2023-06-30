В России хотят ежегодно повышать тарифы мобильных операторов

Фото: istock/Pinkypills
Крупные операторы связи в России на 5% повысят тарифы, это планируют делать каждый год
Ведущие телекоммуникационные компании в России намерены ежегодно увеличивать свои тарифы на 5%. Средства, полученные от повышения тарифов, будут направлены на модернизацию и стабилизацию сетей.
Источник также указал, что в России нет регулирования тарифов на услуги связи. В апреле 2022 года Федеральная антимонопольная служба и Министерство цифрового развития предложили рекомендации для операторов, призывая их не повышать тарифы выше уровня инфляции за год. В 2023 году власти прекратили предоставление дополнительных мер поддержки операторам связи.
Читайте также:
В России цены производителей на бензин ускорили свой рост в мае
Росстат сообщил о росте цен на плодоовощную продукцию на 0,3%
Цены на авиабилеты за рубеж пришли в норму
«Главные операторы мобильной связи в РФ объявили о планах ежегодного индексирования тарифов на 5%. Полученные средства будут использоваться для оптимизации сетей», — отмечает издание «Коммерсант», ссылаясь на информацию от источника.
Читайте также:
В России цены производителей на бензин ускорили свой рост в мае
Росстат сообщил о росте цен на плодоовощную продукцию на 0,3%
Цены на авиабилеты за рубеж пришли в норму
Артем Кузьмин