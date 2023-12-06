В России хотят разрешить военную службу по призыву в органах ФСБ

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Военную службу по призыву можно будет проходить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, следует из текста поправок к проекту о добровольческих формированиях.
В тексте поправок к законопроекту отмечается, что изменения будут внесены в Федеральный закон, принятый в марте 1998 года, «О воинской обязанности и военной службе».
Текст закона, который сейчас содержит упоминание о прохождении военной службы по призыву в Вооружённых силах РФ, органах государственной охраны и других родах войск, будет дополнен уточнениями об органах ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ могут изменить требования к состоянию здоровья для службы в армии. Изменения могут быть внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе.
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Текст закона, который сейчас содержит упоминание о прохождении военной службы по призыву в Вооружённых силах РФ, органах государственной охраны и других родах войск, будет дополнен уточнениями об органах ФСБ.
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Анастасия Чинкова