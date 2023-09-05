В России хотят сделать краеведение обязательным школьным предметом

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«Предлагаю рассмотреть вопрос о создании региональных образовательных программ для средних школ, направленных на обязательное изучение школьниками истории и традиций родного края. Предлагаю разработать федеральную концепцию изучения истории родного края», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.
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