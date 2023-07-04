В России хотят сделать специальный поддомен для сайтов игорных организаций

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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой создать специальный поддомен для размещения сайтов организаторов азартных игр.
Он пояснил, что сейчас создаются в Сети нелегально действующие онлайн-ресурсы якобы букмекерских контор, казино и т. п., не имеющие соответствующих лицензий и находящиеся вне правового регулирования. Кроме того, обычному гражданину бывает очень тяжело отличить подобные сайты от легально действующих букмекерских контор.
А депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой создать в российских больницах зоны передачи пациентам товаров службами доставки онлайн-покупок.
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«Прошу рассмотреть вопрос о возможности создания специального поддомена с ограниченным доступом, на котором будут размещаться исключительно онлайн-ресурсы легально действующих в РФ организаторов азартных игр и доступ к которому не будут иметь третьи лица, в том числе организаторы мошеннических схем в игорном деле», — приводит RT обращение депутата на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
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Мелисса Тимофеева