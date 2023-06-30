В России хотят создать ОСАГО для IT

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В Совфеде призвали создать в России ОСАГО для IT на случай кибератак и утечек данных
В Совфеде призвали создать в России «ОСАГО для IT» на случай, если произойдут кибератака или утечка данных. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, сообщает РИА Новости.
По его словам, страхованию по аналогии с автомобильным удастся защитить компании в случае указанных трудностей, а также позволит серьезно улучшить кибербезопасность на территории государства.
Также отмечается, что рекомендации уже отправили в Минцифры и ЦБ, чтобы были разработаны схемы софинансирования затрат объектов критической инфраструктуры посредством страхования киберрисков.
Шейкин выразил уверенность в том, что «ОСАГО для IT» смягчит все возможные финансовые потери, а также риски для россиян и организаций.
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По его словам, страхованию по аналогии с автомобильным удастся защитить компании в случае указанных трудностей, а также позволит серьезно улучшить кибербезопасность на территории государства.
Шейкин выразил уверенность в том, что «ОСАГО для IT» смягчит все возможные финансовые потери, а также риски для россиян и организаций.
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Татьяна Лаврова