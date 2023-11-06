В России хотят спасти детей от праноедов и вегетарианцев

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В России проживают десятки тысяч сторонников «полезного голодания».
Некоторые исключают продукты животного происхождения, другие «питаются солнцем». В этом году умерли двое детей, чьи родители были сторонниками строгой диеты, пишет РИА Новости. Сторонники доказательной медицины утверждают, что отказ от продуктов животного происхождения, а тем более сыроедение недопустимы для детей.
Но за гомеопатию, веганскую диету родителей наказать едва ли получится. Сейчас это хотят исправить. Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагает депутатам Госдумы «рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедения в отношении несовершеннолетних».
По словам детского омбудсмена, у детей, которые придерживаются вегетарианства, есть дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода. Это грозит анемией, неврастенией и отставанием в развитии. Также, по данным Волынец, у детей возникает нарушение моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы.
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«Если не употреблять мясо и молочные продукты, усиливается риск белковой недостаточности, развития анемии и других хронических заболеваний. Растущему организму необходимо полноценное питание. Энергия идёт на построение тканей»,- говорит нутрициолог Екатерина Лаврова
По словам детского омбудсмена, у детей, которые придерживаются вегетарианства, есть дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода. Это грозит анемией, неврастенией и отставанием в развитии. Также, по данным Волынец, у детей возникает нарушение моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы.
«Что касается вегетарианства, то в некоторых его видах нет ничего плохого, в том числе для детей. Лакто-вегетарианство допускает употребление молочной продукции. Ово-вегетарианство — яиц. Песко-вегетарианство — рыбы. Есть разновидности типа «лакто-ово» или даже «лакто-ово-песко»,- говорит врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.Пока не ясно, как контролировать питание детей.
«Кто будет заглядывать в тарелку ребенку в кровной семье с родителями? У кого есть такие полномочия, прийти и проверять, что дают ему на обед?» — раскритиковала инициативу председатель комитета Госдумы по семье Нина Останина.Читайте также:
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Мария Фирсова