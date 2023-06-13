В России хотят возродить молочную кухню

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На совещании в Совете Федерации был поднят вопрос о необходимости принятия единой программы обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет
Идея восстановления системы молочных кухонь была вынесена на обсуждение в Совете Федерации России, включая предложение о разработке общей программы для бесплатного питания детей до двух лет. Это будет учитывать их здоровье и медицинские нужды.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина отметила, что в настоящее время в стране нет общей программы государственной поддержки по обеспечению бесплатного питания для детей до двух лет. Данный вопрос отнесен к компетенции регионов, но некоторые из них не предоставляют эту государственную гарантию гражданам, пояснила она.
Руководитель Фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова уточнила, что затраты на питательную смесь для ребенка с аллергией могут достигать более 30 тысяч рублей в месяц. По ее мнению, восстановление молочных кухонь станет значительной помощью для молодых и многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.
Ранее писали, что в подмосковных Комплексных центрах социального обслуживания и реабилитации начали проводить занятия с четвероногими помощниками.
«В Совете Федерации была выдвинута идея о восстановлении системы молочных кухонь в стране. Этот подход особенно важен для питания детей, страдающих генетическими заболеваниями, аллергиями и пищевой непереносимостью», — цитируют «Известия» представителя фонда «Дети-бабочки».
Руководитель Фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова уточнила, что затраты на питательную смесь для ребенка с аллергией могут достигать более 30 тысяч рублей в месяц. По ее мнению, восстановление молочных кухонь станет значительной помощью для молодых и многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.
Ранее писали, что в подмосковных Комплексных центрах социального обслуживания и реабилитации начали проводить занятия с четвероногими помощниками.
Артем Кузьмин