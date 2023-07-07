В России хотят ввести штрафы за нарушения при продаже и производстве БАДов

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Правительство РФ просит ввести штрафы за нарушения производства и продажи биологически активных добавок (БАДов). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо «Деловой России» вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.
Подкомитет «Деловой России» по развитию парафармацевтической отрасли, созданный в 2022 году, предлагает вывести отечественные БАДы на рынок, разработать меры ответственности за нарушения производства и оборота данной продукции в виде штрафов и повысить инвестиционную привлекательность отрасли.
По словам руководителя подкомитета Георгия Капанадзе, такой пакет мер направлен на эффективное регулирование рынка, поддержку добросовестных производителей и поставщиков, а также на защиту прав потребителей.
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По словам руководителя подкомитета Георгия Капанадзе, такой пакет мер направлен на эффективное регулирование рынка, поддержку добросовестных производителей и поставщиков, а также на защиту прав потребителей.
«Рассчитываем, что предложенные решения будут в кратчайшие сроки рассмотрены и приняты правительством: от этого зависит здоровье миллионов людей и эффективное развитие рынка биологически активных добавок», — цитирует издание слова собеседника.
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Диана Аванесян