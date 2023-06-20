В России хотят ввести уголовное наказание за фиктивный сбор пожертвований

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С предложением выступил депутат Власов
Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой вывести мошенничество в сфере сбора пожертвований в отдельную уголовную статью, поскольку злоумышленники не просто играют на чувствах добросовестных граждан и нечестным путём получают денежные средства, но дискредитируют важнейший социальный механизм сбора пожертвований.
Ранее Василий Власов выступил с инициативой сделать одинаковыми правила предоставления отсрочки от оплаты за обучение в высших учебных заведениях. Он пояснил, что в настоящее время каждое учебное заведение устанавливает свои правила отсрочки платы за обучение, однако для студентов, по различным причинам потерявшим возможность оплачивать образование, такая система может очень осложнять жизнь.
«Прошу оценить целесообразность выделения в Уголовном кодексе РФ отдельной статьи за мошенничества, совершённые посредством организации сбора пожертвований, с двукратным ужесточением наказания относительно ст. 159 «Мошенничество», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
Мелисса Тимофеева