В России хотят запретить цветные пластиковые бутылки

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«Известия»: Цветные пластиковые бутылки могут попасть под запрет в РФ с 2024 года
В России могут запретить до пяти разновидностей пластиковой упаковки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора (РЭО).
Он отметил, что такие изменения должны вводится постепенно, чтобы в России появились необходимые мощности, а бизнес подготовился к нововведениям.
Целью изменений стал отказ от неэкологичной тары, которая сложно поддается переработки или вовсе не перерабатывается. Начать планируется с ограничения использования ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета и остановки оборота тонкой термоусадочной пленки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме одобрили законопроект о лишении свободы за работу в иностранных НПО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны», — цитирует издание слова главы РЭО Дениса Буцаева.
Целью изменений стал отказ от неэкологичной тары, которая сложно поддается переработки или вовсе не перерабатывается. Начать планируется с ограничения использования ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета и остановки оборота тонкой термоусадочной пленки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Госдуме одобрили законопроект о лишении свободы за работу в иностранных НПО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян