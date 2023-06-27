В России хотят запретить продавать алкоголь в жилых домах

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«Известия»: В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах в жилых домах
В России могут запретить продажу алкогольной продукции в кафе, магазинах и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах. Отмечается, что реализация алкогольных напитков в таких домах может быть разрешена по решению собственников. Депутаты «Единой России» планируют внести такой законопроект в ГД РФ, пишут «Известия».
В том числе это происходит потому что точки продажи алкоголя зачастую располагается в жилых домах, уверена Разворотнева. На фоне этого вокруг них стихийные зоны распития спиртного.
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«Действующее законодательство запрещает, к примеру, распивать алкоголь во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения. Однако запреты эти не выполняются», — цитирует издание слова члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Светланы Разворотневой.
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Диана Аванесян