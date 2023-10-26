В России изменились правила миграционного учёта

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Правительство России изменило правила миграционного учёта иностранцев, а также лиц без гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого сообщалось, что иностранные граждане с 26 октября смогут встать на миграционный учет в России в электронной форме, с использованием портала госуслуг. Основные изменения закона коснулись оснований приобретения российского гражданства и общих условий приема в гражданство Российской Федерации, упрощенного получения российского гражданства, признания гражданином Российской Федерации, полномочий Президента Российской Федерации и федеральных органов власти.
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