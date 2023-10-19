В России изменится цена на пиво, сидр и медовуху

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Правительство Российской Федерации планирует рассмотреть возможность государственного регулирования цен на напитки, такие как пиво, сидр, медовуха и пуаре, что может повлечь за собой изменение стоимости указанных напитков. Кабмин уже обратился в Министерство финансов с соответствующей инициативой, передает ТАСС.
«Запрос на государственное вмешательство в ценообразование направлен в аппарат Правительства Российской Федерации и отправлен на экспертное рассмотрение в Министерство финансов России», — говорится в заявлении пресс-службы Кабмина.Читайте также:
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