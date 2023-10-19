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В России изменится цена на пиво, сидр и медовуху

Власти РФ рассмотрят изменение цены на пиво и сидр
19 октября 2023, 06:37
Фото: istockphoto.com/Dziggyfoto

Фото: istockphoto.com/Dziggyfoto

Правительство Российской Федерации планирует рассмотреть возможность государственного регулирования цен на напитки, такие как пиво, сидр, медовуха и пуаре, что может повлечь за собой изменение стоимости указанных напитков. Кабмин уже обратился в Министерство финансов с соответствующей инициативой, передает ТАСС.
«Запрос на государственное вмешательство в ценообразование направлен в аппарат Правительства Российской Федерации и отправлен на экспертное рассмотрение в Министерство финансов России», — говорится в заявлении пресс-службы Кабмина.
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РАН и МГУ: Россияне начинают ощущать себя старыми в среднем в 70,7 года
19 октября 2023, 06:18

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Согласно исследованиям ученых МГУ им. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, россияне в среднем в 70,7 года начинают считать себя старыми. Об этом пишет РБК.
В соответствующем опросе приняли участие 1,2 тысячи россиян различных возрастов, уровня доходов и семейного положения их 65 регионов страны.

Им задали вопрос, в каком возрасте наступает старость, после чего уточнили, когда, по их мнению, наступает старость у женщин и мужчин.

Отмечается, что люди с хорошим здоровьем ожидают старость позже. В то время как молодые люди ждут наступления старость в более молодом возрасте, чем старшее поколение. 

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*Является иностранным агентом
#люди
#россияне
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Туры в Египет рухнули в цене из-за войны в Израиле
Туры в Египет подешевели на 28 процентов из-за войны в Израиле
19 октября 2023, 02:38

Фото: iStock/Diy1

Спрос на туры из России в Египет с 11 по 17 октября снизился на четыре процента, а цены на путевки упали в среднем на 25-31 процент. Это снижение объясняется, в частности, военным конфликтом в соседнем Израиле, передает РИА Новости со ссылкой на исследование группы компаний «Слетать.ру».
«Падение как спроса, так и цен на туры в Египет началось 11 октября и продолжалось до 17 октября. За этот период объем продаж упал приблизительно на четыре процента по сравнению с предыдущими двумя неделями, и цены на большинство предложений снизились в среднем на 25-31 процент. С 17 октября спрос и цены стабилизировались», — отметили в компании.
«Скорее всего, колебания в спросе, которые произошли в первую неделю после начала конфликта в Израиле, сыграли ключевую роль в снижении цен на туры в Египет в рамках динамического ценообразования», — добавили представители «Слетать.ру».
Компания также упомянула аналогичные кратковременные тенденции снижения спроса и цен на поездки в Турцию, которые произошли в начале февраля этого года вследствие землетрясения в стране. Однако спрос и цены быстро восстановились за неделю после снижения.

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#землетрясения
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Для двух категорий россиян предложили увеличить отпуск на неделю
В Госдуме предложили увеличить отпуск на неделю для работающих пенсионеров
19 октября 2023, 01:26

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Представители ЛДПР вынесли предложение о продлении отпуска на неделю для работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. По информации «Известий», законопроект будет представлен в Госудуму 19 октября и направлен на увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней для двух групп граждан.
В пояснительной записке отмечается, что дополнительная неделя отдыха будет способствовать восстановлению сил и улучшению здоровья работающих пенсионеров и граждан, находящихся на пороге выхода на пенсию. Авторы предложения уверены, что оно также поднимет уровень работоспособности данной категории граждан.

Заместитель председателя фракции ЛДПР Сергей Леонов подчеркнул, что на данный момент в России численность работающих предпенсионеров составляет около четырех миллионов человек. Это граждане, которые бы официально перешли на пенсию по более раннему законодательству, но лишились такой возможности после пенсионной реформы.

Он подчеркнул, что увеличение пенсионного возраста было необходимой мерой, и поэтому разрабатываются стимулирующие меры и льготы для данной категории граждан. Количество работающих предпенсионеров в России составляет менее шести процентов от общего числа занятых граждан, поэтому увеличение продолжительности отпуска на неделю не будет ощутимым бременем для бизнеса или государства.

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Писателю Глуховскому* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах
18 октября 2023, 22:06

Фото: iStock/Zolnierek

Писателю Дмитрию Глуховскому* грозит новый штраф за нарушение закона об иностранных агентах, об этом «РИА Новости» сообщили в Останкинском суде Москвы.
«Поступил протокол об административном правонарушении в отношении Глуховского Д.А*, дата заседания не назначена», - прокомментировали ситуацию в суде. 

Глуховскому* грозит штраф в 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.

7 августа 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил российского писателя Дмитрия Глуховского* к восьми годам колонии. По версии обвинения, писатель смонтировал и разместил в своей социальной сети на котором, якобы, российские военные обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции.

При этом, где сейчас находится писатель - никому неизвестно. В последний раз он вылетел из Шереметьево в Барселону, дальше его след потерялся.

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*Является иностранным агентом
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У Капитоля в Вашингтоне собрались сотни пропалестинских демонстрантов
18 октября 2023, 21:32

Фото: iStock/lucky-photographer

18 октября у Белого дома в США собрались сотни пропалестинских демонстрантов, об этом сообщает «РИА Новости».
Собравшиеся требуют прекратить огонь в секторе Газа. 

О готовящемся митинге было известно заранее. Полиция Вашингтона установила ограждения перед ожидаемым пропалестинским протестом. Однако, пока что акция проходит мирно. 

Акцию организовала еврейская организация «Jewish voice for peace». Демонстранты также призывают приостановить военную помощь США Израилю.

Аналогичная акция прошла у ​здания Международного уголовного суда (МУС) в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих. Как отметили в СМИ, собравшиеся скандировали лозунги: «Да здравствует Палестина!», «Нетаньяху — террорист» и «Свобода Палестине».

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#полиция
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#палестина
#израиль
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У МУС в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих
18 октября 2023, 21:23

Фото: iStock/Wirestock

У здания Международного уголовного суда (МУС) в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих, об этом сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что акция была согласована с властями Гааги и прошла мирно.

Демонстранты выступали против действий Израиля, в особенности ракетный удар по баптистской церкви.

Как отметили в СМИ, собравшиеся скандировали лозунги: «Да здравствует Палестина!», «Нетаньяху — террорист» и «Свобода Палестине».

Вчера, после сообщений об ударе по больнице, протестующие пошли на штурм посольства Израиля в столице Иордании Аммане. Они пытались поджечь здание израильского посольства и призывали мстить Израилю за удар по больнице.

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#израиль
#сектор газа
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Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков
Депутат: МО и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков
18 октября 2023, 21:06

Фото: iStock/Liukov

Депутат Верховной Рады Инна Совсун заявила, что министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков. Об этом Совсун сообщила в социальной сети.
По словам депутата, негативные выводы этих министерств, которые были сделаны ранее, блокировали продвижение законопроекта в парламенте.

Напомним, в марте народный депутат Инна Совсун внесла в Верховную Раду Украины новый законопроект, который разрешает регистрацию однополых браков между военными. Глава Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию, касающуюся запрета регистрации однополых браков, заявил, что решение по данному вопросу в компетенции Верховной Рады. 

Зеленский подчеркнул, что после того, как закон будет принят Верховной Радой, он как президент имеет право либо подписать его, либо вернуть на доработку в парламент. 

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#парламент
#владимир зеленский
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Роспотребнадзор не поддержал разрешение онлайн-продажи алкоголя
18 октября 2023, 20:52

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Начальник управления федерального надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков заявил, что Роспотребнадзор не поддерживает разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции, так как существует множество рисков. Об этом Прусаков сообщил на заседании рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.
По словам Прусакова, потребитель может получить не тот товар, которые он заказывал и оплачивал, что относится к числу существующих рисков. 

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ поддержал инициативу о легализации в РФ онлайн-продаж алкоголя, которую предложил сенатор Андрей Клишас. Однако должен быть обеспечен контроль такой деятельности.

На данный момент Минфин РФ ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. По данным финансового ведомства, это поможет обелить рынок.

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#минпромторг
#контроль
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#онлайн
#минфин
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Руководитель ЦПЗ Зайцев опроверг угрозу уничтожения жизни из-за астероида Апофис
18 октября 2023, 19:10

Фото: istockphoto.com/isil terzioglu

Руководитель «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил, что астероид Апофис, диаметром 340 м, не несёт серьёзных угроз жизни на Земле.
Он пояснил, что ещё в начале 2000х годов американские учёные изучили этот астероид и пришли к выводам, что несмотря на относительно близкое расположение к Земле серьёзной опасности для нашей планеты и её обитателей он не представляет.

Специалист добавил, что даже в случае столкновения этого космического объекта с Землёй Апофис не уничтожит всё живое на планете.

«Даже если бы он все-таки столкнулся с Землей, это не означало бы конца света. Ещё в то время, когда этот астероид был только обнаружен — а это первая половина 2000-х — специалисты провели моделирование последствий от его падения на планету. Было выяснено, что если он попадёт в Тихий океан, то поднимется волна высотой в 20 м, которая смоет часть побережья. Да, было бы неприятно, но никакого «исчезновения жизни» за этим бы не последовало», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зайцев.

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#жизнь
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