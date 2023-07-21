В России изменят систему оплаты ЖКУ

Фото: Фотобанк Московской области
Минстрой России по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает специальные счета для оплаты коммунальных услуг. Об этом пишут «Известия».
В Минстрое подчеркнули, что жильцы не могут контролировать использование средств, пока они перечисляют платежи управляющей компании. Новая система повысит финансовую прозрачность в системе оплаты коммунальных услуг.
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