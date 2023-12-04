В России изменят требования для службы в армии: с какими заболеваниями не призовут в 2024

Фото: istock/DIMUSE
Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для прохождения срочной службы. О том, кого затронут изменения, какие нововведения могут быть приняты, и по каким правилам проходит медкомиссия призывников на сегодняшний день, расскажет редакция «Радио 1».
Что может измениться в положении о прохождении медкомиссии
Проект изменений в положение о прохождении медкомиссий в военкомате подготовлен с учетом опыта спецоперации на Украине. В соответствии с инициативой Минобороны, в первую очередь будет пересмотрен перечень заболеваний, которые не оказывают влияния на способность исполнять обязанности военной службы.
Шойгу утвердил список болезней, с которыми не призовут: кого минует мобилизация
Конкретные предложения по изменению к требованиям в настоящее время не оглашаются. Предполагается, что список заболеваний, с которыми могут призвать гражданина на срочную службу, будет сокращен.
Проект ведомства размещен на официальном портале правовой информации. Обсуждение документа запланировано на 12 декабря.
Кого затронут изменения в положении о прохождении медкомиссии
В соответствии с проектом оборонного ведомства, изменения планируется внести в отношении нескольких категорий граждан. В первую очередь речь идет о тех, кто подлежит призыву на военную службу и поступающих на службу по контракту. Также поправки затронут поступающих в военные вузы, зачисляющихся в мобилизационный резерв, и тех, кто будет призываться на военные сборы.
Как проходит медкомиссия перед призывом на службу
В настоящее время помимо серьезных заболеваний, которые могут привести к инвалидности, на срочную службу не призываются граждане РФ, страдающих плоскостопием, проблемами со зрением, сколиозом, нарушениями в системе кровообращения.
В списке заболеваний, препятствующих службе в армии, перечислены около двух тысяч недугов.
Призывники проходят осмотры ряда врачей, среди которых – невролог, хирург, окулист, психиатр, стоматолог и т.д. Чаще всего на срочную службу в армии не призываются кандидаты с онкологией, ВИЧ, сахарным диабетом и астмой. Самыми распространенными болезнями у призывников являются сколиоз, плоскостопие, плохое зрение.
Правила призыва на срочную службу в 2024
С 1 января 2024 года в России вступает в силу закон, согласно которому призывной возраст в стране увеличивается с 18 до 30 лет, тогда как ранее верхний предел призывного возраста составлял 27 лет. Россияне, достигшие 27 лет в текущем году, направляются в запас и призываться не будут.
Депутат Гурулев предлагает увеличить службу в армии до двух лет
Кроме того, с апреля 2024 года призывников будут оповещать о необходимости прибыть в военкомат в электронном виде, посредством направления повесток через портал «Госуслуги». Однако полноценно система электронных повесток заработает лишь к 2025 году.
Также введены новые ограничения для тех, кто не явился в военный комиссариат в течение 20 дней, указанных в повестке. Такие граждане будут считаться уклонистами от прохождения военной службы. Их ждет запрет на регистрацию автомобиля или недвижимости, постановку на учет в качестве ИП. Уклонистам также не выдадут кредиты, водительское удостоверение и загранпаспорт.
Читайте также:
Депутат Картаполов прокомментировал слухи об увеличении срока службы в армии
Генерал Липовой раскрыл, кто войдёт в состав службы СМЕРШ
РБК: Минобороны предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников
Анастасия Крестьянова