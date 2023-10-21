В России изобрели весы, которые распознают продукты

Фото: istockphoto/RossHelen
Компания Mertech создала умные весы для супермаркетов, которые умеют самостоятельно меньше чем за секунду распознавать, что на них положили.
Об этом рассказал РИА Новости руководитель отдела разработки и поддержки решений компании Илья Тютюнник.
Данное решение для стран Ближнего Востока особенно актуально. Там в супермаркетах данную функцию выполняет человек, который дежурит возле весов. Инновационное решение полностью автономно: не нужно подключать его к интернету или серверу для работы.
Mertech является лидером по производству торговой и банковской техники в России.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв: Подмосковье учтет опыт КНР по внедрению высоких технологий
Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над «Тулицей»
В Минспорте хотят запретить российским спортсменам уезжать за границу
«Скорость распознавания - порядка 200 милисекунд, это позволит уменьшить время задержки клиента возле весов в 4 раза», - сказал Тютюнник на выставке технологий GITEX в Дубае, где презентовали весы.
Mertech является лидером по производству торговой и банковской техники в России.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв: Подмосковье учтет опыт КНР по внедрению высоких технологий
Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над «Тулицей»
В Минспорте хотят запретить российским спортсменам уезжать за границу
Мария Фирсова